Diego Rebagliati y la alerta a algunos seleccionados por Bryan Reyna: “Hay chicos que están apareciendo”

Bryan Reyna fue la grata aparición que dejó el último amistoso entre la selección peruana y su similar de El Salvador en Estados Unidos. Y es que colaboró con el tercer gol para el triunfo definitivo, pero además inquietó en varios pasajes a la defensa rival en todo el encuentro. De ahí que se piensa que pueda ser una opción de consideración para los duelos de las Eliminatorias. En ese sentido, Diego Rebagliati consideró su presencia como una alerta para algunos seleccionados que han bajado su nivel.

Por poner un ejemplo, citó a Edison Flores, también extremo por izquierda y que en el primer amistoso de la era Juan Reynoso ante México no trascendió. Por tal motivo y ante la figura del de la Academia Cantolao, podría ver su puesto de titular en peligro. “¿Flores va a venir igual a la próxima convocatoria sabiendo que Reyna jugó como jugó? ¿No es un llamado de atención también para los que sienten que siempre están?”, cuestionó el comentarista deportivo en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

En eso, nombró a otros jugadores que también han tocado la puerta de la ‘bicolor’ y que podrían ser tomados en cuenta para el futuro. “Hay un Reyna, quizás el día de mañana llama a D’Arrigo o Jostin Alarcón. Es decir, hay chicos nuevos que empiezan a aparecer y a mover el equipo. Esa creo que es la mejor noticia que el solo rendimiento de Reyna”, sostuvo.

Bryan Reyna como opción de recambio

Para complementar esta opinión de Rebagliati, Horacio Zimmermann intervino y dejó en claro de que el habilidoso futbolista no era la primera opción del entrenador nacional, sino más bien la tercera. Bajo esa premisa, comparó su participación con la ausencia de uno que sí estaba en la lista como Piero Quispe.

“Recordemos que Reyna tampoco fue la opción 1 de Reynoso, sino más bien Quispe, quien no jugó. Reyna entró como segunda opción ante la lesión de Yotún. Se lesiona Yotún, entra Polo. Se lesiona Polo, entra Reyna. Jugó 90 minutos y aprovechó su oportunidad. Ojalá podamos verlo más partidos, pero hay que tener mesura”, dijo.

Asimismo, el periodista aseguró de que con Ricardo Gareca en su primera época podría haber sido considerado, mas no en la segunda etapa (después de Rusia 2018) por la consolidación de un plantel que apenas tenía cambios. “En la primera etapa de Gareca lo hubiese convocado si hubiera encontrado un jugador de esas condiciones como lo ha encontrado Reynoso en la Liga 1. En la segunda etapa de Gareca, estoy casi seguro de que no lo llamaba porque no era muy fácil acceder a la selección”, comentó.

Y es que en el primer impacto que Bryan Reyna tuvo en la ‘blanquirroja’ fue bastante positivo. Aunque como bien resaltó el popular ‘Horacon’, no fue la primera opción. Su convocatoria inicial fue a la lista selectiva que implementó Juan Reynoso, que era una nómina de jugadores de la Liga 1 ante una eventualidad de la lista oficial. Y realmente fue así, ya que tanto Yoshimar Yotún y Andy Polo cayeron lesionados, por lo que el atacante del ‘Delfín’ pudo ser considerado.

Evidentemente hay una sorpresa, debido a que Piero Quispe partía como una de las opciones para ser titular ante El Salvador, tomando en cuenta la rotación que había previsto el estratega peruano. Sin embargo, se quedó en el banco en todo el encuentro, caso contrario a Reyna, quien lo jugó todo e incluso pudo anotar un gol.

Jugadores en la mira

La posición del exjugador del Mallorca es de extremo izquierdo. Ahora, teniendo a otros elementos como Christian Cueva, Edison Flores, Raziel García (no fue convocado), sí podría significar como un llamado de atención. Principalmente a los dos últimos, ya que no han rendido a un alto nivel en los recientes partidos. A ellos se le suma apariciones como el propio Reyna, Jhamir D’Arrigo o Jostin Alarcón. Todos jugadores por banda y cuyas virtudes son el uno contra uno y la gambeta, casi escasas en el fútbol peruano. Un lindo problema que Juan Reynoso irá resolviendo y que indica que hay competencia.

Edison Flores no destacó en el Perú vs México. (FPF)

