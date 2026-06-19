MTPE sugiere aplicar teletrabajo o flexibilidad del horario laboral hasta el lunes 22 de junio: ¿a quiénes aplica?

La imagen ilustra las medidas de teletrabajo y tránsito restringido en el Centro Histórico de Lima, Perú, vigentes del 19 al 22 de junio de 2026, mostrando a una persona en videollamada y la señal de tráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) pidió a los empleadores que apliquen esquemas de trabajo flexibles ante la restricción temporal del tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima, medida dispuesta por la Municipalidad de Lima mediante la RSG N° D0002556-2026-MML-GMU-SER para el período del 19 al 22 de junio de 2026.

El planteamiento del sector Trabajo apunta a reducir riesgos y complicaciones para los trabajadores que podrían verse impactados por las dificultades de desplazamiento. Entre las alternativas recomendadas figuran el teletrabajo y la flexibilidad horaria para quienes deban asistir de manera presencial. El pronunciamiento oficial fue emitido en Lima el 19 de junio de 2026.

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¿A quiénes alcanza la recomendación del MTPE?

La exhortación está dirigida a los empleadores cuyos trabajadores puedan resultar afectados por la restricción vehicular en el Centro de Lima. En ese marco, el MTPE remarcó que se debe considerar especialmente a quienes enfrenten problemas para movilizarse por la falta de transporte público, ya que esa situación puede alterar el cumplimiento habitual de los horarios de entrada y salida.

MTPE

Qué medidas planteó el Ministerio de Trabajo

De acuerdo con el comunicado, la primera opción es priorizar el teletrabajo para proteger la integridad de los trabajadores, en línea con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo, y su reglamento.

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Como segunda pauta, el MTPE solicitó otorgar tolerancia en los horarios de ingreso y salida de la jornada laboral a favor de los trabajadores que tengan dificultades para trasladarse, en particular por la escasez o falta de transporte público.

En tercer lugar, el ministerio propuso implementar medidas flexibles que permitan manejar las demoras asociadas a los contratiempos en el traslado hacia los centros de trabajo, ajustándolas a las circunstancias de cada caso. Además, indicó que debe permitirse el ingreso de los trabajadores para que puedan cumplir con sus funciones.

Respecto a las demoras y eventuales salidas anticipadas, el MTPE señaló que el tiempo involucrado quedará sujeto a una compensación posterior según lo que acuerden empleador y trabajador. Si no se llega a un entendimiento, la determinación quedará a cargo del empleador.

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Por último, el comunicado enfatizó que ese tiempo no puede ser considerado como tardanza injustificada ni derivar en sanciones disciplinarias.

Restricción vehicular en el Centro de Lima y escenario de movilizaciones

La Municipalidad de Lima anunció que, desde este viernes y hasta el próximo lunes, aplicará una restricción del tránsito en el centro histórico de la capital peruana. Según lo informado, la medida dificultaría que en esa zona se desarrolle una marcha convocada por simpatizantes del candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez, quien sostiene que existieron presuntas irregularidades en la segunda vuelta electoral, en un conteo que lo muestra cerca de perder ante la derechista Keiko Fujimori.

La Municipalidad de Lima restringirá el tránsito vehicular en el Centro Histórico del 19 al 22 de junio de 2026. Composición: Infobae

Un comunicado del alcalde Renzo Reggiardo indicó que la restricción vehicular temporal se dispuso por las movilizaciones anunciadas por el partido político Juntos por el Perú. También recordó que desde 2023 el Centro Histórico de Lima es una zona intangible para marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, al ser considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la Unesco.

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La comuna explicó que la ejecución de la medida estará a cargo de la Policía Nacional del Perú, responsable de las acciones operativas y de control, el cierre de accesos y la regulación del tránsito durante las movilizaciones. En esa línea, la alcaldía afirmó que se ve “obligada” a tomar estas decisiones para resguardar el Centro Histórico por “mensajes altisonantes de cierto sector político que contribuye a exacerbar la paz de la cuidad”.

En la víspera, Sánchez confirmó que se sumaría a la marcha prevista para este viernes en un distrito cercano al Centro Histórico, con el objetivo de defender el “voto popular” y exigir transparencia y “cero controversias” en los resultados. En tanto, el candidato a vicepresidente del fujimorismo, Luis Galarreta, dijo temer que la convocatoria sea una señal de que no se reconocerá un eventual triunfo de su lideresa.

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Con el cómputo al 99,5 %, Fujimori registró el 50,12 % de la votación, equivalente a 9.172.509 votos, frente a Sánchez, con 49,88 % y 9.128.408 apoyos. Queda pendiente incorporar al conteo final las actas impugnadas, en su mayoría por el partido de Sánchez, que deberán resolverse en audiencias públicas programadas para las próximas horas.