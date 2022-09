Gustavo Dulanto: lo que se conoce de su recuperación luego de lesión de gravedad con Riga FC

Gustavo Dulanto, con 27 años, afronta su cuarta temporada en el fútbol europeo. (Instagram Gustavo Dulanto)

Gustavo Dulanto es uno de los jugadores que representan al Perú en el extranjero. De hecho, en el último año fue el que más éxito tuvo, fue compitió con grandes clubes europeos en la Champions League de la mano del Sheriff Tiraspol de Moldavia. Sin embargo, su presente es el Riga FC de Letonia, club en el que apenas ha podido jugar por una lesión de gravedad en la rodilla derecha. Aunque ha sido el propio futbolista que ha dado a conocer cómo ha sido su recuperación.

A través de sus redes sociales, el zaguero ha compartido su día a día luego de su operación en dicha zona. De hecho, en su cuenta de Instagram subió historias en donde se aprecia cruzando a pie un puente en Eslovenia acompañado con el siguiente mensaje: “Un día ganado en terapia”. En otro video se ve que es sometido a electroterapia en la pierna debilitada, que le permitirá fortalecer de a pocos. Finalmente, se le ve caminando sin la muleta, haciendo gestos de alegría por su mejora.

Evidentemente, esto demuestra que, a pesar de que solo pasó una semana desde su operación, ha mostrado cierta mejoría para caminar, a un ritmo lento, pero con la certeza de que va por buen camino.

El zaguero nacional compartió en sus redes sociales cómo va tratando su problema físico. (Video: Instagram Gustavo Dulanto)

Mensaje de Dulanto tras operación

Luego de la intervención que le realizaron a su rodilla, el espigado jugador expresó sus sensaciones por este complicado momento en su carrera deportiva. “Convertiré esta frustración y tristeza en trabajo y más trabajo, como siempre ha sido en mi vida. Tuve que aprender que no hay otra forma de salir adelante. Este es solo un empujón más para demostrarme de lo que estoy hecho porque siempre trato de ponerme a prueba, de ser mejor cada día. Gustavo volverá”, escribió en su Instagram.

Lesión de Gustavo Dulanto

El propio futbolista contó en una entrevista cómo se llevó a cabo esta desafortunada acción. Sucedió en un entrenamiento con el Riga FC. En un partido de práctica estaba disputando un balón con el delantero rival y, luego de ganarle la posición, sintió la molestia en la rodilla derecha. Al poco tiempo conoció de que se trataba de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El tiempo de ausencia sería de entre cinco a seis meses. Y a pesar de que esta situación lo apenó, a los pocos días acudió al estadio para ver un partido de su equipo. Ahí fue donde conoció que su operación se iba a realizar en Eslovenia con un médico especialista en el tema y que trató a atletas de los Juegos Olímpicos.

“Fui a apoyar al equipo, pude hablar con los médicos y el entrenador. Viajo a Eslovenia, donde hay un doctor que atiende a deportistas de las Olimpiadas, por lo que confían mucho en su trabajo. Es mínimo un mes allá, ya que debo de operarme y estar de rehabilitación. Me ha sorprendido cómo se está manejando y todo eso, me pone contento esta situación, estoy agradecido”, le comentó a Radio Ovación en los primeros días de setiembre.

Antes de lesionarse, Dulanto admitió que tuvo una seguidilla de partidos con el elenco letón, al que llegó proveniente del Sheriff Tiraspol. “Apenas llegué al club, en un mes jugué ocho partidos de titular, y esta lesión me sucedió hace unos días”, dijo. Del mismo modo, confesó que nunca tuvo una lesión de consideración. “Me tomó de la nada, ya que nunca me había lesionado, apenas unos golpes pero he jugado”, agregó.

El zaguero peruano se expresó sobre el inconveniente que lo tendrá varios meses fuera. (Audio: Radio Ovación)

