Comisión de Defensa pedirá facultades para investigar uso de avión para traslado de familiares de Pedro Castillo

El congresista de Avanza País , quien es presidente de la Comisión de Defensa, anunció este jueves que su grupo de trabajo pedirá facultades especiales para investigar el uso del avióDiego Bazánn presidencial y de otras aeronaves del Estado en el traslado de familiares del presidente Pedro Castillo.

Y es que “Lay Vásquez Castillo” no sería el único nombre falso que figura como pasajero del avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que usa el jefe de Estado, para realizar sus viajes al interior del país. Además, una revisión de la lista de personas que acompañaron al mandatario revela varios “pasajeros fantasmas” o cuyos nombres no figuran en el Reniec. En otros casos, el nombre no corresponde al número de DNI o solo se consigna el nombre sin el apellido.

Cabe indicar que, para este jueves, la Comisión de Defensa había citado al ministro de Defensa, Daniel Barragán, sin embargo, este pidió la reprogramación aduciendo que se encontraba atendiendo el plan ejecutado para dar seguridad a las Elecciones Regionales y Municipales del este domingo 2 de octubre.

Quien sí asistió a dicho grupo de trabajo fue el secretario general de Palacio de Gobierno, Julio Palomino Duarte y el general José Mariscal Quiroz, jefe de la Casa Militar.

“Error ortográfico”

El miércoles, el ministro Barragán y el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, indicaron que se trataría de un “error ortográfico” y que el pasajero no es el prófugo Fray Vásquez Castillo, sino su hermano Yoni Vásquez Castillo.

“Hay un error ortográfico y en atención a ello es otra persona. El señor Fray Vásquez jamás ha viajado en el avión presidencial y no ha tenido contacto alguno con el señor presidente. El presidente ya lo ha aclarado específicamente. La FAP tiene cámaras al interior y eso demuestra que el señor Fray jamás viajó en el avión”, declaró el abogado Eduardo Pachas para el canal TV Perú.

Por su parte, el titular del Mindef sostuvo en una conferencia de prensa que: “en el momento se tacha y se hace a mano. Cuando hacen la inscripción, la palabra que escriben en vez de Yoni por el apuro, parece decir Lay. la señorita que pasa a mano confunde un 9 que pasa como 4 y así transcribe un nombre primario y un DNI que no corresponde. Pero en el retorno aparece el nombre Yoni y no aparece el nombre Lay. Y lo corroboran las personas que viajaron en el avión”.

Pasajeros “fantasma”

Un reportaje de Latina Noticias del martes mostró la precariedad en el registro de manifiestos de los pasajeros de la Fuerza Aérea del Perú de más de 100 páginas. En la lista se pueden identificar varios errores materiales que ponen en duda la identidad de las personas que viajan con el mandatario.

Uno de estos casos corresponde al vuelo del 16 de marzo que fue de Lima a Trujillo. En el registro figura el nombre Hilario Ayala, como familiar del presidente, pero se consigna un DNI que no corresponde ya que este número es de Yenifer Paredes, cuñada del presidente y quien hoy cumple prisión preventiva.

