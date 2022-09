Elecciones 2022: Empresas de candidatos a alcaldías de Lima deben a Sunat más de S/3 millones

Candidatos a las alcaldía de Lima deben a la Sunat

Las empresas de 59 candidatos a distintas alcaldías distritales de Lima Metropolitana mantienen deudas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) que suman S/3′098.860 millones, según el portal de omisiones tributarias que la entidad actualiza cada semana.

Estas deudas se encuentran en estado coactivo; es decir, la Sunat puede exigir a las empresas que cumplan con el pago de los tributos que adeudan.

El abogado especializado en derecho tributario, César Luna Victoria, explicó que, antes de que una deuda tributaria pueda cobrarse de forma coactiva, la Sunat informa a la empresa que debe determinada cantidad de dinero por impuestos no pagados. Ante esto, la empresa puede cuestionar la decisión y probar que no le debe dinero al Estado.

“Esta discusión puede darse en varias instancias. A nivel nacional, la primera instancia es la Sunat y lo que resuelva es revisado por el Tribunal Fiscal, que es la segunda instancia. (...) Si la empresa no está de acuerdo con lo resuelto, puede acudir ante el Poder Judicial”, aclaró.

Cuando el Tribunal Fiscal emite una resolución a favor de Sunat, la entidad estatal puede cobrar la deuda de forma coactiva mediante embargos a la empresa.

“Entonces, que una deuda esté en cobranza coactiva es una situación grave e indica que por lo menos la Sunat tiene derecho a cobrar”, señaló.

Las empresas más deudoras

Tras hacer una búsqueda en el portal de Sunat, Infobae halló que candidatos a alcaldías distritales de Lima Metropolitana figuran como gerentes generales, presidentes de directorio, apoderados, gerentes de operaciones y gerentes administrativos de 59 empresas con deudas coactivas.

Algunos de estos candidatos son Javier Cipriani Thorne (San Isidro), Eduardo Bless Cabrejas (San Miguel), Eduardo Caprile Saint-Pere (Santiago de Surco), Antonio Mezarina Tong (Barranco) y Valentín Navarro Jiménes (San Juan de Lurigancho).

Las que más deben al Estado son las empresas de los candidatos de Avanza País, pues sus deudas suman S/1 millón 492.646.

Le sigue Podemos Perú, partido en el que postulan 8 candidatos con 15 empresas que deben un total de S/643.130.

El tercer partido con empresarios candidatos que deben grandes montos de dinero es Alianza para el Progreso. Llevan a 8 candidatos con 11 empresas que deben S/258.534.

Empresas se esfuman

De las 38 empresas de los candidatos de Alianza para el Progreso, Avanza País y Podemos Perú, 24 fueron dadas de baja o se encuentran suspendidas temporalmente, lo que imposibilita la cobranza de la deuda tributaria.

El abogado Luna Victoria aclaró que la deuda coactiva de una empresa no se elimina cuando esta se da de baja o suspende sus actividades de forma temporal.

“Esa es una alarma porque el hecho de que la empresa esté suspendida o haya sido dada de baja por falta de operación no anula la deuda. Lo que puede hacer suponer esto es que la empresa ya no tiene activos con qué pagar porque ya no está en actividad”, comentó.

Para el especialista, los prolongados juicios que se inician para determinar si una empresa debe o no pagar una deuda coactiva causan que se opte por el cierre. Los empresarios prefieren dar de baja su negocio y abrir otro para seguir operando. En tanto, la deuda tributaria coactiva se hace incobrable.

“Si la discusión sobre la deuda tributaria fuese más rápida, las empresas no desaparecerían tan rápido; no eludirían el pago simplemente por este tipo de cosas. Lo que ocurre es que la discusión sobre la deuda tributaria dura muchísimo tiempo. Hay casos que demoran más de 10 años. En 10 años una empresa informal o una empresa con accionistas o gerentes que no tienen escrúpulos, simplemente desactivan la compañía y empiezan a hacer el negocio con otra empresa en otro lado”, dijo Luna Victoria.

Otros partidos con deudores

A los candidatos con empresas deudoras de Alianza para el Progreso, Avanza País y Podemos Perú, se suman otros 21 aspirantes de otros partidos que también administraban empresas que deben a la Sunat.

Destacan por las cuantiosas deudas coactivas, las empresas de 3 candidatos de Acción Popular. El monto suma S/237.120.

Le siguen las empresas de 4 candidatos del partido Frente de la Esperanza 2021, que deben S/197.163.

También figuran empresas de tres candidatos de Somos Perú, cuya deuda es de S/122.396.

