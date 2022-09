Willy Huerta aseguró que “no puede confirmar” si Fray Vásquez viajó en avión presidencial

Ministro Willy Huerta responde sobre avión presidencial y moción de censura en el Congreso | TV Peerú

El ministro del Interior, Willy Huerta, señaló que no puede asegurar que Fray Vásquez, sobrino prófugo del presidente Pedro Castillo, haya abordado el avión presidencial en junio pasado tal como lo deslizó el portal Centro Liber al informar sobre un familiar no identificado que no existiría en la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“No son hechos debidamente comprobados, sino presunciones. Justamente, está la Fiscalía que investiga y está realizando sus diligencias para el esclarecimiento de los supuestos hechos. Yo no puedo confirmar nada porque todo se encuentra en una investigación preliminar”, indicó a la prensa. “No tengo conocimiento”, agregó a la interrogante si otros familiares de Castillo habrían estado en el avión presidencial.

Según una investigación del Centro Liber, en un viaje hecho por Castillo hacia la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, el pasado 23 de junio, destaca el nombre de uno de los tripulantes registrado como el “sobrino”. El citado medio solicitó la información a la Fuerza Aérea del Perú en base a la Ley de Transparencia.

La institución castrense alcanzó la lista de pasajeros que acompañaron al mandatario. En esta comisión oficial fue de 33 personas. Aparte de Castillo, se registra al entonces ministro de Defensa, José Luis Gavidia; al director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios Robert Lopez Lopez; a miembros de la Casa Militar, del Despacho Presidencial, además, de un equipo periodístico de TV Perú.

Lista de viajeros que acompañaron al presidente Castillo a Chiclayo. Fuente: Centro Liber.

Sin embargo, el detalle viene en la relación de familiares de Castillo que también abordaron el avión presidencial. Así, Centro Liber destaca que en la comitiva estuvieron Arnold Castillo Paredes, hijo del mandatario; sus dos primos Christian Ríos y Kevin Castillo; y el nombre de “Lay Vásquez Castillo”, quien fue registrado como “sobrino” del presidente con el número de DNI 97069630.

El citado medio realizó la verificación en la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pero no halló el DNI de la persona que, incluso, no retornó del viaje a Lima.

Censura

De otro lado, el ministro Huerta se refirió a la suspensión del Pleno que iba a votar por la reconsideración presentada para que se haga efectiva la censura en su contra por los cambios en los altos mandos de la Policía Nacional. Además, insistió en que las críticas contra su gestión por un supuesto intento para desarticular el equipo policial que apoya a los fiscales contra la corrupción en el poder y obstruir las investigaciones del presidente Castillo son mentiras.

“Siempre respetuosos de las decisiones del Poder Legislativo y esto me compromete a seguir trabajando por todo el país. Seguiremos trabajando en la lucha frontal contra la actividad criminal y también contra la inseguridad ciudadana”, señaló. En esa línea, el titular del Interior aseguró que seguirá colaborando con la Fiscalía en cuanta diligencia se solicite apoyo policial.

“Seguimos colaborando con la fiscalía contra la corrupción en el poder. Estamos desde el inicio de mi gestión. Muchas cosas se han dicho sobre mi persona, que he venido a obstruir, a desarticular. Muchas cosas, pero ahí están las pruebas, no hay nada de eso. Todo es falso, todo es mentira”, zanjó.

