Kira Alcarraz considera que no se llegará a los votos para la reconsideración de la censura del ministro Huerta

En entrevista con Jaime Chincha, la congresista de la bancada Integridad y Desarrollo, Kira Alacarraz manifestó que algunos de sus colegas no podrán estar presentes en la votación para la reconsideración de la censura al ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, debido a que muchos de ellos se encuentran en las diferentes provincias del país por estar en semana de representación y que por tal motivo, la mala conexión de internet les pasará factura a algunos de parlamentarios y no se conectarán a la sesión del Pleno.

“Desde mi punto de vista va a ser imposible porque la mayoría de congresistas son de provincia y sabemos que la señal en Lima es pésima, en provincia ni qué decir; ojalá de verdad se puedan conectar, casi la mayoría son de provincia de la parte de la selva y si es que hay conexión algunos van a decir que no la tienen”, apuntó.

En esa misma línea, la legisladora insistió que, dicha dificultad para sus colegas sería un recurso que utilizarían para que finalmente no se llegue a los votos necesarios para retirar del cargo al aún ministro Huerta.

“Es un recurso que se va a utilizar, así que no sorprenda que no se va a dar la reconsideración porque no va a haber la votación que se requiere para poder reconsiderar; yo sí me voy a conectar”.

Además, Alcarraz indicó que en una primera instancia votó a favor de la censura del titular del despacho Interior y que ello fue a consecuencia de la deficiente gestión ha tenido Willy Huerta desde que asumió el cargo.

“Yo voté a favor de la censura, no conseguimos los votos porque nos faltaba, hemos visto que su trabajo ha sido deficiente por eso cuando un ministerio no está trabajando como debe ser, cuando hemos visto las falencias que ha tenido el ministro en el tiempo que ha estado y con la designación de Colchado que él no se da cuenta que lo sacan y después lo ponen, eso no le puede pasar a un ministro, es algo grave porque el hecho de que quiera investigar a la familia presidencial por los hechos que ha sido denunciado, quiere decir que cualquiera que esté en contra del Gobierno simplemente se le saca y como hubo un reclamo se le repuso”, finalizó.

