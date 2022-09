Comerciantes perdieron S/18 millones al mes por el cierre de la Plaza Mayor con rejas

Comerciantes perdieron S/18 millones mensuales por cierre de la Plaza de Armas. Foto: Congreso

Esta tarde, el Poder Judicial ordenó al Ejecutivo retirar las rejas que impiden el libre acceso a los ciudadanos a la Plaza Mayor. Una medida que no solo perjudicaba a los visitantes, sino también a los comerciantes de la zona, debido a que sus negocios no tenían los mismos ingresos a comparación de años anteriores. En este caso, los empresarios sentían que la cuarentena aún no había acabado, porque veían las calles vacías alrededor de sus locales.

De acuerdo con la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco), se han tenido pérdidas de S/18 millones cada mes desde el cierre de la plaza. Cifras que los empresarios y comerciantes pensaron recuperar luego del impacto de la pandemia por la Covid-19, pero ante esta situación solo estuvieron a punto de quebrar.

“Hemos hecho eco de clamor ante esta incomodidad. Nosotros estimamos que mensualmente ha habido una pérdida de 18 millones de soles durante este tiempo que ha permanecido el enrejado en la Plaza de Armas”, reveló Eduardo Estrada, gerente general de Conaco en conversación con Infobae.

El representante de este gremio empresarial saludó la medida tomada por la jueza Miagros Grajeda. Además, mencionó que se han visto afectados varios rubros.

“De los que son socios y no lo son, hay un promedio de 1.200 en general, entre comerciantes y empresarios (afectados). No solamente los que se dedican a la parte comercial, sino también hay profesionales que cuentan con estudio de abogados, contadores y empresas que se han visto afectados durante este tiempo”, sostuvo.

Más de 30 rejas cercan la Plaza de Armas. Foto: Carlo Fernández/Infobae

Cierre y migración

Estrada también reveló que los empresarios se vieron en la necesidad de trasladarse a otros lugares cerca o en otros distritos, debido a que no había una respuesta de las autoridades. Sin embargo, muchos de ellos tuvieron que cerrar sus locales ante la incertidumbre.

“Hay muchos empresarios que han tenido que migrar porque la situación ha sido tan insostenible. (…) otros, definitivamente, han tenido que cerrar sus negocios”, manifestó a este medio.

Además, dio a conocer que el sector más afectado fue el de turismo, porque tuvieron que modificar su recorrido e incluso muchos turistas nacionales y extranjeros no llegaban a conocer la Plaza Mayor de Lima.

Plaza Mayor de Lima. Foto: Agencia Andina

Notificaciones

La Confederación Nacional de Comerciantes anunció que envió oficios al Ejecutivo, Municipalidad de Lima y al Ministerio del Interior (Minter) para que puedan atender su pedido, pero hasta la fecha solo respondió el Mininter a través del comisario del sector.

“El único que de alguna manera se pronunció fue el Ministerio del Interior a través del comisario de la Comisaría de San Andrés. (...) Le dije que queríamos conversar con el ministro y realizar una mesa de trabajo, y nuestro pedido iba a ser trasladado, pero hasta el momento no tenemos respuesta”, confesó.

Además, comentó que los colaboradores de las empresas también se han visto afectados. “Los empresarios entrábamos en desesperación, porque las ventas caían enormemente, las pérdidas han sido millonarias. De alguna manera, se han visto perjudicados los mismos trabajadores. El resultado ha sido devastador”, agregó.

Más rejas

Desde otro punto, manifestó que no son las únicas rejas que existen cerca al Cercado de Lima, dado que por el Congreso de la República también se colocan estas vallas sin ninguna justificación.

“Hay un sector en el Palacio Legislativo que constantemente vienen cerrando en la cuadra 3 de Ayacucho, entre las intersecciones del Jirón Junín y Andahuaylas. En ese sector, los empresarios indican que muchas veces los cierran. Invoco a que esta medida se pueda extender a este lugar. (…) Hay momentos que no hay marchas, pero igual están cerradas”, finalizó Eduardo Estrada.

Cabe recordar que, las rejas se colocaron como justificación de que los protestantes podrían llegar hasta los alrededores del Palacio de Gobierno. Según los comerciantes, esta situación del enrejado comenzó al poco tiempo que asumió Pedro Castillo, es decir, hace más de un año.

Los comerciantes del Centro de Lima, se encuentran afectados por las rejas y pistas rotas. Video: Carlo Fernández.

