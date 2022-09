Bryan Reyna habló tras su debut con gol en Perú vs El Salvador: “Era un sueño, pero esto no queda aquí”

Bryan Reyna fue el más destacado de la victoria 4-1 de Perú ante El Salvador en amistoso FIFA. El extremo nacional completó sus primeros 90 minutos con la ‘bicolor’ y, como si fuera poco, marcó un golazo. Por ello, el atacante fue entrevistado tras el pitazo y señaló que “esto no queda aquí”.

“Contento por el triunfo y la verdad que muy emocionado”, fueron sus primeras palabras para la cámara de Movistar Deportes. “Yo he venido trabajando para eso, quizás ha sido muy rápido todo, pero he estado preparado para esto”, añadió.

El futbolista de Academia Cantolao explicó como sucedió su primer tanto con Perú. “Como me estaba acalambrando un poco, el profe que me tire como un segundo ‘nueve’, me queda el balón, engancho y defino abajo”.

“Era un sueño llegar a la selección, pero esto no queda aquí, yo pienso seguir trabajando para poder seguir creciendo”, exclamó. Asimismo, sostuvo que su celebración con sus compañeros se debe a que en la selección hay “una familia”.

Por otro lado, Bryan Reyna sabe que no ha ganado nada en la selección peruana. “No quiero apresurarme, quiero trabajar para llegar a mi máximo nivel”. Por último, agradeció a los hinchas por el aliento y le dedicó su gol a su hijo.

Bryan Reyna anota el 3-1 en el amistoso Perú vs. El Salvador. (Latina)

Gol de Reyna vs El Salvador

Bryan Reyna puso el 3-1 a favor de Perú vs El Salvador a los 81 minutos. Le quedó el balón dentro del área, la controló, enganchó con pierna izquierda a un rival y definió al primer palo con derecha. Frialdad total para marcar su primer gol con la selección absoluta. Celebró su tanto con sus compañeros y posteriormente con su técnico Juan Reynoso.

Bryan Reyna celebrando su gol en Perú vs El Salvador.

Felicitaciones de Cantolao

El ‘delfín’, club de Bryan Reyna, lo felicitó al atacante a través de sus redes sociales. “Con mucho trabajo de por medio y perseverancia, nuestro extremo Bryan Reyna logró su debut oficial como titular con la Selección absoluta Peruana de Fútbol con una gran actuación y un golazo. ¡Estamos orgullosos de tu crecimiento y te deseamos los mejores éxitos Bryan!”.

Trayectoria de Bryan Reyna

El futbolista peruano inició su carrera en Europa, precisamente en España. Vistió las camisetas de Mallorca, Toledo, Alcoyano, Barakaldo y Las Rozas, clubes del ascenso de dicho país. No obstante, no pudo consolidarse.

Su mejor rendimiento lo encontró en el fútbol peruano. Firmó por Academia Cantolao en 2021 y en su primera temporada disputó 21 partidos, marcó tres goles y brindó tres habilitaciones.

En este 2022 viene siendo la figura en el ‘delfín’, hasta el momento ha participado en 23 compromisos, en los cuales anotó dos goles y dio tres asistencias. Estos números y su inventiva en la Liga 1 llamaron la atención de Juan Reynoso, quien primero lo incluyó en la lista selectiva y después lo convocó tras lesión de Andy Polo.

Futuro de la selección peruana

Aún no se ha confirmado el próximo amistoso de la ‘blanquirroja’, pero lo más probable es que se realicen un par más previo al inicio de las clasificatorias al Mundial de 2026. Estas podrían iniciarse en marzo del próximo año y seguiría siendo con el mismo formato, todos contra todos.

Eso sí, está claro que Juan Reynoso buscará realizar microciclos antes del comienzo del nuevo proceso eliminatoria con el objetivo de ampliar el universo de jugadores. Ya lo hizo en esta fecha doble de amistosos FIFA cuando citó a futbolistas que militan en la Liga 1. Algo similar podría ocurrir en los últimos meses de este 2022.

SEGUIR LEYENDO