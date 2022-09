Miss Universo 2022 en el que participará Alessia Rovegno ya tiene fecha

Bárbara Cayo habla de la preparación de Alessia Rovegno y Hugo Garcia | América TV

Bárbara Cayo se encuentra más orgullosa que nunca de su hija Alessia Rovegno, la Miss Perú Universo que peleará la corona en el 2023 para poder llevar a nuestro país a la etapa final y, de ser posible, traer el triunfo.

La actriz de ‘Al Fondo hay Sitio’ sorprendió al revelar la fecha del certamen internacional. Y es que la directora Jessica Newton había adelantado que se realizaría en el 2023, pero se desconocía la fecha exacta en que iba a suceder. Frente a ello, Bárbara confesó que su hija ya viene preparándose a pocos meses del concurso más importante la belleza internacional.

“Está preparándose, el Miss Universo es el 14 de enero en Estados Unidos. Alessia ha estado trabajando en unas campañas entre Miami y Nueva York y ahora está acá para hacer obras sociales y trabajar en reuniones del Miss Perú”, señaló la artista a ‘América Espectáculos’.

Por otro lado, se mostró sorprendida del avance que ha tenido su hija durante este tiempo. Asegura que el tiempo la ha hecho madurar y ser mejor cada día. “Ha mejorado muchísimas cosas, ha madurado y bueno me encanta que esté así caminando. La vida se trata de crecer, tener experiencias, aprender de esas experiencias”, sentenció.

Bárbara Cayo revela fecha del Miss Universo 2023.

Además, señaló que no cree que ella siga sus pasos en la actuación, pero que sí ha sido grato verla romper sus miedos y timidez en la pasarela. “Siempre ha sido tímida para la actuación, no le provoca hacer eso, le da roche. Pero quien sabe quizá más adelante se suelte un poco. Como siempre he dicho, Alessia era tímida y se ha soltado de una manera increíble últimamente. Pero ya uno crece y es quien es ahora”, agregó.

Finalmente, no dudó en pedir a todo el público que vote por su hija en un momento tan especial no solo para ella, sino para todo el Perú. Como era de esperarse, se mostró orgullosa de los logros de su hija.

“Para Alessia Rovegno Cayo, o sea mi hija, voten cuando se dé el momento, no se olviden y den su voto para Ale y así ojalá la tengamos como Miss Universo. ¿Se imaginan? tener una Miss Perú Universo después de tanto tiempo, después de la mamá de Christian Meier, la hija de Bárbara Cayo”, finalizó entre risas.

Jessica Newton había anunciado Miss Universo 2023

A inicios del mes de septiembre del 2022, Jessica Newton anunció mediante sus redes sociales que ya había tenido la reunión con el consejo de Miss Universo para tener la fecha del certamen internacional.

En su cuenta de Instagram, compartió un video en el que comenta que Alessia tendría más tiempo para pulir sus virtudes e ir mucho más lista al certamen. La noticia alegró a los seguidores, quienes evidenciaron su apoyo para la representante peruana.

“Feliz jueves a todos. Hoy en lugar de colocar TBT nos vamos a quedar solo con el filtro porque es oficial. El próximo certamen de Miss Universo será en el 2023, dónde competirá Alessia Rovegno”, escribió la directora de la Organización Miss Perú.

Jessica Newton anuncia fecha para el Miss Universo | Instagram

