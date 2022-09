iPhone 14: qué es la eSIM y dónde se podrá comprar el nuevo celular de Apple

Los nuevos iPhone 14 fueron presentados en el Teatro Steve Jobs de Cupertino, California y tendrán precios que van desde los 799 dólares para su versión regular, hasta 1099 dólares en su versión Pro Max. (Apple)

El lanzamiento de los nuevos iPhone 14 en sus versiones Plus, Max y Pro Max durante el evento Far Out de Apple en el teatro Steve Jobs en Cupertino, California; trajo consigo nuevas funciones y diseños, mejoras y modificaciones en las características físicas de los dispositivos.

Una de las características que causó más dudas fue la eliminación de un soporte físico para las tarjetas SIM en los nuevos dispositivos para dar paso a los eSIM, una versión digital de las mismas. Si bien Estados Unidos tiene operadores celulares que cuentan con esta tecnología, en Latinoamérica no todos los países y no todos los operadores de telefonía móvil tienen esta tecnología implementada.

En exclusiva para Infobae, el periodista colombiano especializado en temas de tecnología, Samir Estefan, indicó que los modelos de iPhone 14 que funcionarán solo con eSIM estarán disponibles únicamente en Estados Unidos.

Por su parte, aquellos que lleguen a territorios latinoamericanos seguirán contando con una ranura para tarjetas SIM físicas. “Seguramente el próximo año (2023), los iPhone ya no contarán con esta ranura, sino que solo podrán contar con una tarjeta SIM virtual”, comentó.

Operadores que ofrecen eSIM

Según la página de soporte de Apple, estos son los países de la región que cuentan con operadores que ofrecen el servicio de eSIM en algunos dispositivos iPhone:

Argentina: Claro, Movistar y Personal.

Brasil: Claro, TIM y Vivo.

Chile: Entel y Movistar.

Colombia: Movistar

Ecuador: Movistar

México: AT&T y Movistar

En los casos de Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, Apple no indica la existencia de empresas de telefonía móvil que ofrezcan tecnología eSIM para sus clientes, aunque no se descarta que esté disponible próximamente.

Los nuevos iPhone 14 no tendrán una ranura para la tarjeta SIM, sino que se tendrá que contratar el servicio de eSIM a las operadoras de telefonía. (Apple)

Por su parte, Samir Estefan indicó que los usuarios tendrán que esperar y ver qué deciden los operadores que aún no ofrecen el servicio de SIM virtual. Por lo pronto, los territorios latinoamericanos pueden contratar este servicio por medio de proveedores internacionales como:

Airalo: Perú, Bolivia,Argentina, Costa Rica,Panamá, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Puerto Rico.

BNESIM: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

MTX Connect: Perú, Paraguay, Uruguay, Honduras y Costa Rica.

Según Apple, los dispositivos iPhone que pueden usar eSIM son: iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR.

Qué es una eSIM

Esta tecnología reemplaza la necesidad de las tarjetas SIM físicas por una digital que se puede activar por medio de un código QR que es facilitado por una empresa operadora. Según Apple, esto permite a sus dispositivos tener dos planes de datos móviles y dos números telefónicos en un mismo dispositivo sin tener que cambiar una tarjeta física o comprar un nuevo smartphone.

Las tarjetas SIM serán reemplazadas por sus versiones digitales, conocidas como eSIM y los usuarios podrán acceder a ellas por medio de códigos QR.

Además, según varias operadoras de telefonía, este servicio no se “elimina” al reiniciar el teléfono o retornarlo a su estado de fábrica, pues para poder hacer eso se debe acceder a una configuración específica dentro del dispositivo.

“Quienes usamos eSIM nos damos cuenta que es mucho más fácil abrir un nuevo plan y tener más de una en el mismo teléfono. Creo que para el usuario será una buena noticia”, indicó Estefan a Infobae.

En lo que respecta a seguridad, añadió que es más difícil para los criminales clonar una tarjeta digital que una SIM física. En casos de pérdida o robo, estos pueden ser bloqueados e inhabilitados de manera remota de la misma forma con la que se haría en el caso de una tradicional. Esto también se extiende al código QR, que tampoco reestablecería el servicio digital.

Precio de los nuevos iPhone

La presentación de los nuevos dispositivos iPhone incluyeron tanto sus precios iniciales como su disponibilidad para preventas y llegada a las tiendas oficiales de Apple.

En el caso de los iPhone 14, estos tendrán un precio de 799 dólares, su preventa inicia el 9 de septiembre y estará en tiendas desde el 16 de este mes. El iPhone 14 Plus, que tendrá un precio de 899 dólares, también estará en preventa el día 9, pero no llegará a las Apple Store hasta el 7 de octubre.

Los dispositivos iPhone 14 Pro tendrán un precio de 999 dólares, mientras que los iPhone 14 Pro Max costarán 1.099 dólares. Ambos estarán disponibles en preventa desde el 9 de septiembre y podrán ser adquiridos una semana después, el 19 de septiembre.

