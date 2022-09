Milena Warthon genera polémica al hablar con acento boliviano y ella explica por qué lo hace | TikTok

La cantante peruana Milena Warthon, reconocida por ser una exponente de la música pop andina, se presentó en el programa ‘QD Show’ para hablar sobre su carrera artística. Sin embargo, su marcado acento boliviano fue ferozmente criticado por los usuarios, pues en otras entrevistas se ha expresado sin problemas en dejo peruano.

La polémica inició cuando el programa boliviano difundió extractos de la conversación en TikTok, los cuales rápidamente se viralizaron en la plataforma. Los cibernautas quedaron atónitos por el acento de Warthon, quien es limeña de nacimiento. Muchos de ellos expresaron su indignación en la caja de comentarios.

“Ella no habla así en sus transmisiones en vivo”, “Está unos días en Bolivia y ya tiene su acento”, “La escuché hablar siempre y jamás habló en ese acento”, “Tú no hablas así en Lima”, “Creo que le han dicho que finja el dejo”, “Milena canta hermoso, pero no habla así. Es raro y tampoco creo que el acento se te pueda pegar tan rápido”, dijeron.

Milena Warthon recibió críticas por hablar con acento boliviano durante entrevista. (QD Show)

Debido a la ola de críticas, la intérprete de ‘Warmisitay’ decidió pronunciarse en su cuenta para explicar por qué suele cambiar de acento cuando viaja de un país a otro. Según dijo, todo se debe a la influencia de su abuela. “Yo soy limeña, pero mi familia es de Apurímac y Ancash, departamentos andinos”, dijo en un inicio.

“Si bien es cierto que tengo el acento limeño, tengo otra personalidad, otro acento. Cuando voy a la casa de mi abuelita Teresita, me es inevitable hablar con su acento porque la escucho desde siempre. Como dice mi papá, el mote lo llevo en la sangre. El acento de los Andes es muy dulce, y el de Perú es muy similar al boliviano. Así que mi estadía en Cochabamba y en La Paz, no pude resistirme y me sedujo el acento boliviano”, acotó la joven artista.

Milena Warthon y su abuela Teresita. (TikTok)

¿Quién es Milena Warthon?

Milena Warthon es una cantante y compositora peruana de 22 años, reconocida por fusionar la música andina con géneros modernos como el pop y el reggae. Algunos de sus covers se hicieron tendencia en redes sociales, lo que la llevó a sacar su primer álbum recopilatorio “Ojos azules” en el 2018.

Tras ello, la joven intérprete decidió participar en programas de canto para probar suerte: ‘Los cuatro finalistas’ y ‘La Voz Perú’, siendo este último donde se hizo más reconocida a nivel nacional. Sin embargo, con la popularidad también llegaron las críticas por su propuesta de mezclar dos géneros musicales tan diferentes.

“La Voz fue un momento muy feliz que agradezco porque me abrió muchas puertas, me ayudó a que la gente de muchos lugares me conozca, pero su parte mala fue el acoso, el ciberbullying que sufrí. Claro que afectaban esos comentarios malintencionados, pero aprendí que éstos terminan reflejando qué tipo de personas son los que escriben eso”, comentó en una entrevista con Infobae.

Actualmente, Milena atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, pues su imagen apareció el pasado 18 de agosto en las pantallas del Times Square de Nueva York. La peruana fue seleccionada entre varias cantantes latinoamericanas para ser parte de la playlist ‘Equal Andes’ de Spotify.

En el 2018, Milena Warthon participó en 'La Voz Perú'.

SEGUIR LEYENDO