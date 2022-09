‘La Gran Estrella’: sigue EN VIVO el minuto a minuto de su gran final

La conquista menos pensada de Carlos III: así se sienten los centennials británicos con su nuevo rey

La Generación Z no tiene interés por el nuevo soberano, critica los privilegios y la riqueza de los monarcas. Cómo The Crown pasó de ser una serie dramática a un verdadero documento informativo para ellos. El testimonio a Infobae de dos jóvenes galeses: “No vemos un lugar para la monarquía que no sea la atracción turística o una pieza de museo”