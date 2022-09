Gonzalo Alegría demandará a ATV por difundir video de su hijo

La última semana ha sido una de las más complicadas para el candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría Varona pues su campaña se ha visto opacada por la denuncia formulada en su contra por supuesta violencia psicológica y sexual presentada por su hijo.

Alegría Varona convocó a una conferencia de prensa en el Centro de Lima, para anunciar que ha interpuesto una demanda contra el canal ATV por difundir un video de su hijo reafirmando las acusaciones en su contra.

“Yo lamento que la gente esté molesta con la prensa por sus manipulaciones, porque me hubiera gustado tener entrevistas con ellos y explicar en qué consiste este juego de los documentos que se sigue haciendo. Ahora más grave porque ya le puse su demanda por 32 millones de soles a ATV por haber hecho una toma de mi hijo de hace meses en la que sale con su DNI diciendo que hizo la denuncia de la comisaría de Orrantia”, expresó el postulante de Juntos por el Perú.

Asimismo, expresó que el medio de comunicación juega a engañar. “Han puesto detrás la denuncia de abuso sexual, por lo que hacen pensar que mi hijo dice que hubo delito sexual, que es una manipulación de delito sexual”, agregó.

En ese sentido, Gonzalo Alegría expresó que no hay una denuncia erótica en su contra. “Quiero dejar constancia de que, si me dan elegir entre mi compromiso ético o apoyar las mentiras de mi hijo pues elegiré al Perú”, puntualizó.

De otro lado, el candidato de Juntos por el Perú recordó su trayectoria profesional y señaló que fue el profesor más joven de la Universidad Complutense de Madrid. “Había unas alumnas europeas que cuando querías concentrarte, ya me explicó, y nunca hice nada malo, y en esa época era joven”, vociferó.

Gonzalo Alegría demandará a ATV por difundir video de su hijo. (Mi Canal Perú - Youtube)

Estrategia de defensa

El candidato al sillón municipal se presentó en el programa de Ricardo Belmont y durante la entrevista dejó entrever que a su hijo le habrían ofrecido dinero a cambio de afirmar que la denuncia realizada contra su padre es cierta: “Yo he alquilado un local, ahora dirán al chico que diga que sí era verdad la actividad sexual, a cambio de cuánto dinero, no lo sé”.

“Imagino le habrán dado sus 100 mil euros por decir que sí hizo la denuncia. Fíjense qué hábiles, porque no lo meten en un problema legal. Él dice que sí existió la denuncia y nadie está cuestionando eso, la del alquiler del local que hizo en Orrantia del Mar. Aquí la manipulación es seguir diciendo que hay un tema sexual que es falso”, agregó.

Ratifica denuncia

El hijo del candidato a la alcaldía de Lima se ratificó en la denuncia contra su padre. El pasado viernes 23 de setiembre, envió un video al programa Al Estilo Juliana de ATV, donde dio sus descargos.

“Lo primero es que la denuncia que puse contra mi padre hace ya más de un año en la comisaría de Orrantia en San Isidro en Lima, y que ha sido difundida por los medios peruanos, la puse por mi propia voluntad y sin ninguna influencia de terceros o de ninguna persona. La puse porque necesitaba ponerla”, expresó en el video difundido por el medio de comunicación.

Además, negó ser el autor de unos mensajes de Facebook que Gonzalo Alegría mostró a la prensa. “Hace dos días mi padre ha hecho público supuestos mensajes de Facebook míos donde yo me disculpo por la denuncia y por el daño que le haya podido causar. La verdad que esos mensajes son totalmente falsos, yo no he escrito ese tipo de mensaje. Es más, esa cuenta está en desuso desde hace más de un año, desde antes que abandonara el domicilio donde residía con él en Perú”, enfatizó.

