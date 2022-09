Gonzalo Alegría llama a Rafael López Aliaga “un simple monopolista de una línea férrea”

Candidato al municipio de Lima, Gonzalo Alegría le responde a su contendor Rafael López Aliaga

Continúan los ataques políticos entre los candidatos para la Municipalidad de Lima, de cara a las elecciones municipales y regionales 2022. Esta vez, Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú (JPP) volvió a minimizar a su contendor Rafael López Aliaga de Renovación Popular (RP).

“Rafael López dice que yo no he sido banquero internacional y eso ya es hilarante (...) El señor cree que porque no he trabajado en el City Bank de Jesús María no soy banquero”, arremetió el tercer hijo del famoso escritor y político Ciro Alegría luego de señalar que le gustaría debatir contra el candidato de Renovación Popular.

El candidato de Juntos por el Perú también aclaró que ha sido “subdirector general del cuarto banco de España, el banco Atlántico, en su época” además de formar parte de bancos reconocidos en Londres.

“Entonces, que él venga a decir que el financiero es él a mí me sorprende porque él es un simple monopolista de una línea férrea en Macchu Picchu, que yo sepa”, agregó a su salida de la Cámara de Comercio de Lima.

Como se recuerda, el candidato Rafael López Aliaga señaló en una entrevista pasada que Gonzalo Alegría solo se cuelga de la fama y renombre de su padre Ciro Alegría porque en el país nadie ha escuchado de él.

“El señor se cuelga de la ‘chapa’ de su papá, es hijo de Ciro Alegría, pero ¿dónde ha trabajado? Así hay gente que trata de atacar, pero mi CV está a la vista, mi trabajo está a la vista. Yo he creado 100 mil empleos en mi país. ¿Cuántos empleos ha creado el señor Alegría? (...) No lo he visto, qué raro porque el gremio que es banquero nos conocemos. Nunca lo he visto en ningún tipo de banco. Qué me diga en qué banco ha trabajado”, mencionó durante un recorrido de campaña.

Algunas propuestas de Gonzalo Alegría

Gonzalo Alegría, candidato de Juntos por el Perú. (Andina).

Durante la exposición de propuestas para el municipio de Lima en la Cámara de Comercio de Lima, Gonzalo Alegría mencionó que espera convertir a Lima al 2026 en una ciudad potencia y que tenga la oportunidad de ser la “Perla del Pacífico”.

Entre sus propuestas, resalta reducir los distritos de 43 a 5 en Lima, para lo cual, según expuso, se necesita un cambio legislativo.

El candidato manifestó su intención de crear el Parque Industrial en Ancón (PIA) y la Ciudad del Talento, la cual calificó de “una idea excelente”. Asimismo, propone construir un nuevo acceso desde la Vía de Evitamiento para ingresar a San Juan de Lurigancho por puente Las Lomas y otro más en La Molina. “La finalidad es que la ciudad no se asfixie”, subrayó.

Finalmente, Gonzalo Alegría planteó la creación del vigilante jurado, quienes darán examen de admisión en las academias de las empresas de seguridad privada como primer paso.

“Los que hayan pasado el filtro tendrán un entrenamiento en artes marciales, uso de armas, ser personas decentes. Luego saldrán a reforzar el patrullaje policial con chalecos y esposas”, acotó.

¿Cuándo serán las elecciones 2022?

Falta pocas semanas para darse a conocer a las nuevas autoridades municipales y regionales en el país. El Jurado Nacional de Elecciones estableció el próximo 02 de octubre para llevarse a cabo las votaciones donde la población podrá elegir a su candidato favorito que gobernará para el periodo 2023 - 2026.

SIGUE LEYENDO