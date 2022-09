Francia vs Dinamarca EN VIVO: juegan por la Nations League

Francia y Dinamarca chocarán en la UEFA Nations League.

La selección de Francia se medirá contra su similar de Dinamarca en condición de visitante este domingo 25 de setiembre en un encuentro válido por la fecha 6 del grupo 2 de la UEFA Nations League 2022. El Parken Stadion de Copenhague será el escenario de este choque entre dos equipos que afrontan diferentes realidades, aunque siempre con la consigna de dejar en alto el nombre de sus respectivos países.

¿Cómo llegan? Los franceses no vienen atravesando un buen momento en esta competición. Esto debido a que se encuentran eliminados luego de caer por 1-0 ante Croacia con el gol de Luka Modric en la cuarta jornada.

Los dirigidos por Didier Deschamps se ubican en la tercera ubicación con 5 puntos, lejos de los 9 que tiene Dinamarca (2°) y del líder Croacia (1° con 10). Por tal motivo, la única consigna que tienen es la de ganar a los daneses para permanecer en la Liga A para evitar el descenso a la Liga B.

Ahora, a su favor cuentan con que en su último encuentro le ganaron a Austria (4° con 4) por 2-0 con las anotaciones de Kylian Mbappé y Olivier Giroud. De ahí que lleguen con la motivación a tope para sacar el mejor resultado en campo rival.

Francia venció 2-0 a Austria por la fecha 5 del Grupo A1 de la Nations League 2022

Por su parte, el cuadro de la ‘Dinamita Roja’ tiene serias opciones de acceder a la siguiente etapa, aunque la misión es complicada. Tiene que ganarle a Francia y esperar que Croacia no lo haga ante Austria, tomando en cuenta que solo los primeros de cada grupo son los privilegiados de clasificar a la próxima fase.

En su caso, Dinamarca ha cosechado una derrota en su último partido ante el equipo de Luka Modric y compañía por 2-1. Borna Sosa y Lovro Majer anotaron para los daneses, mientras que Christian Eriksen descontó para los hombres de Kasper Hjulmand.

Bajas

Francia llega a este partido con muchas bajas. Nombres importantes como Karim Benzema, Kingsley Coman, N’Golo Kanté, Paul Pogba ya venían con lesiones. Sin embargo, a ellos se les suman Hugo Lloris, Theo Hernández, Jules Koundé y Mike Maignan. Por el lado de Dinamarca, no contará con Youssef Poulsen, Jesper Lindstrom, Andreas Cornelius y Robert Skov, también por lesión.

Declaraciones

“Estamos aquí para la búsqueda del rendimiento. El primer partido fue decisivo en ese sentido (ante Austria). No podíamos permitirnos no ganar. Enfrente tenemos a un equipo danés que se juega un puesto en la Final Four. Es bueno para el futuro”, declaró el seleccionador francés, Didier Deschamps, en conferencia de prensa previo a este compromiso.

Últimos enfrentamientos

Francia 1-2 Dinamarca (UEFA Nations League 2022)

Dinamarca 0-0 Francia (Mundial de Rusia 2018)

Dinamarca 1-2 Francia (Amistoso internacional 2015)

Francia 2-0 Dinamarca (Amistoso internacional 2015)

Francia 2-0 Dinamarca (Amistoso internacional 2006)

Andreas Cornelius, ausente para este duelo, es el último verdugo de los franceses, a quienes les hizo un doblete en el último Francia vs Dinamarca. REUTERS

Francia vs Dinamarca: Posibles alineaciones

Francia: Steve Mandanda; William Saliba, Raphael Varane, Benoit Badiashile; Jonathan Clauss, Youssouf Fofana, Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy; Antoine Griezmann, Olivier Giroud y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps

Dinamarca: Kasper Schmeichel; Joachim Andersen, Simon Kjaer, Andreas Christensen; Daniel Wass, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney, Joakim Mahele; Christian Eriksen, Andreas Olsen; Martin Braithwaite. DT: Kasper Hjulmand

Canales para ver Francia vs Dinamarca

- Perú: Star +

- Ecuador: Star +

- Colombia: Star +

- México: Sky Sports, Blue To Go

- Bolivia: Star +

- Venezuela: Star +

- Chile: Star +

- Argentina: Star +

- Uruguay: Star +

- España: UEFA TV

Horarios del Francia vs Dinamarca

- Perú / 13:45 horas.

- Ecuador / 13:45 horas.

- Colombia / 13:45 horas.

- México / 13:45 horas.

- Bolivia / 14:45 horas.

- Venezuela / 14:45 horas.

- Paraguay / 14:45 horas.

- Chile / 15:45 horas.

- Argentina / 15:45 horas.

- Brasil / 15:45 horas.

- Uruguay / 15:45 horas.

- España / 20:45 horas.

