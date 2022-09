Pedro Gallese reveló detalles de la charla de los jugadores de la selección sobre el fallido repechaje

Gallese reconoce que se debe olvidar lo sucedido en el repechaje y avanzar en el nuevo proceso con Juan Reynoso (Video: AS México)

El arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, dio a conocer que los futbolistas de la ‘bicolor’ se reunieron para conversar sobre la derrota en el repechaje mundialista ante Australia. El portero también analizó la derrota 1-0 de Perú ante México en California, en el partido amistoso internacional válido por la fecha FIFA.

“Se juntó el grupo. Se sabía que se tenía que pasar el trago amargo del repechaje. Todos estuvimos de acuerdo en lo que se habló, que todos estábamos orgullosos con lo que se hizo. Más allá de que no se logró el objetivo. Yo creo que una selección como la de nosotros (Perú) es muy fuerte de cabeza, otra selección en nuestra posición, hubiera estado de penúltimo o último, no hubiese salido de ahí. Nosotros lo hicimos”, señaló en la conferencia de prensa para distintos medios de comunicación.

Sobre la situación interna del plantel ‘Bicolor’, el capitán del combinado patrio aseguró que existe un ambiente positivo y con bastante motivación de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericana. “Fue un poco lo que hablamos. Este es otro proceso, estamos comprometidos con esto. Yo creo que en este corto tiempo, se ha demostrado que, como lo decía hace un momento, Perú tiene todo para jugar, para buscar defender y atacar, así que nos vamos con buenas sensaciones en este partido”, confirmó el guardameta.

Perú perdió 1-0 ante México en amistoso internacional por fecha la FIFA

En torno al aspecto deportivo y al duelo en sí mismo, el ‘Pulpo’ resaltó las capacidades del conjunto nacional, pese a que Hirving ‘Chucky’ Lozano aparecería en el campo de juego para aprovechar un centro desde el tiro de esquina y colocar la ventaja del ‘Tri’ en California. “Partido bastante cerrado. Un primer tiempo que salieron a apretar mucho. Pero, el equipo está tranquilo, está bien. Se sintió bien en la cancha. Tiene la personalidad de jugar, es lo que intentamos y en un segundo tiempo sometimos a México donde una pelota parada se encuentra el gol de ellos”, sintetizó.

Por último, el portero de Orlando City no dudó en referirse a un factor de índole logística, en particular; sin embargo, confirmó que no fue prioridad para el desempeño demostrado en el primer partido oficial después de la truncada clasificación a Qatar 2022. “La cancha no estaba en buenas condiciones, pero no es excusa porque eso juega para los dos. Si hubiese habido un mejor escenario quizá nuestro juego se hubiera visto mejor”, concluyó el arquero de 32 años.

Hirving Lozano remata para anotar el gol con el que México vence 1-0 a Perú en partido amistoso. Estadio Rose Bowl, Pasadena, California, EEUU. 24 de septiembre de 2022. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Gary A. Vasquez

Con el encuentro de Perú con México en calidad de amistoso, Pedro Gallese supera los 90 partidos vistiendo la camiseta ‘Blanquirroja’ con un total de 91 cotejos, desde su debut en el combinado absoluto con el llamado de Pablo Bengoechea durante el 2014. Asimismo, con este enfrentamiento, el ‘Pulpo’ también suma 31 duelos amistosos en toda su trayectoria con la Selección nacional, siendo titular en las últimas 15 ocasiones y habiendo dejado su arco en cero en cinco de ellas. En suma, en las cuatro últimas convocatorias, ha participado como capitán del conjunto de manera consecutiva.

Dato: Según la página especializada en estadísticas deportivas ‘Son Datos No Opiniones’ respecto al total de cotejos disputados de los titulares de Perú ante México, Gallese es el tercer jugador con más continuidad en el campo de juego con sus 91 partidos. Se antepone Luis Advíncula con 107 defendiendo la ‘Bicolor’ y le sigue Christian Cueva con 92. El promedio general de la plantilla es de 60 partidos jugador. “Ninguna selección de Sudamérica registra más promedio”, indica el portal mencionado.

