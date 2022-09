Melissa Paredes se hace nuevo tatuaje y usuarios aseguran que se copió de Ale Venturo. | Instagram.

¿Fue pura coincidencia? Melissa Paredes sigue llamando la atención de los usuarios de las redes sociales, esto pese a que durante varias semanas se mantuvo inactiva. En esta ocasión, la modelo se lució realizándose un nuevo tatuaje al lado de su pareja Anthony Aranda; sin embargo, un detalle causó alboroto entre los cibernautas, quienes coincidieron en que la imagen que tenía la exconductora de televisión era similar a la de Ale Venturo.

El portal ‘Instarándula’ desató este detalle y señaló que era mucha coincidencia que justo ahora la examiga de Ethel Pozo se haya echo la figura de una mariposa en su brazo, el mismo que tiene la actual novia de su exesposo Rodrigo Cuba.

“Samu, mira las dos con el mismo tatuaje. La multiempresaria Melissa Paredes se hizo un tatto de una mariposa y me acabo de dar cuenta que Ale Venturo también tiene una mariposa y en el mismo lugar y mismo brazo”, escribió una ‘ratuja’.

Los comentarios negativos contra Melissa Paredes no se hicieron esperar, y es que ella es cuestionada en todo momento por los usuarios de las redes sociales, quienes aseguran que siempre se fija en todo lo que hace Ale Venturo y la intenta imitar.

Recordemos que la modelo actualmente se encuentra afrontando una disputa legal con futbolista por la tenencia de su pequeña, a quien la expusieron de manera innecesaria y ahora vive al lado de su abuela paterna.

De otro lado, en su cuenta de Instagram, Melissa Paredes también indicó que fue a un centro de tatuajes para poder retocar el que tiene en la muñeca, esto debido a que ha perdido su color y quiere que se vea bien.

Sin embargo, no fue la única que se realizó un tatuaje, el bailarín Anthony Aranda hizo lo mismo y eligió lo que sería una rosa como nueva imagen que se impregnó con tinta en el cuerpo.

Melissa Paredes es acusada de vender cuenta de Instagram de su hija. (Instagram)

Solo se dedica a los canjes

Desde que surgió un problema legal con Rodrigo Cuba, a Melissa Paredes no le ha estado yendo nada bien en sus trabajos. Por este motivo, ella viene promocionando diferentes productos en sus redes sociales, a los que agradece por escogerla para anunciarlos.

Asimismo, en los últimos días fue duramente cuestionada por presuntamente haber vendido la cuenta de Instagram de su hija a una empresa de ropa; sin embargo, la modelo salió a aclarar lo que sucedió y aseguró que era su emprendimiento.

“Hasta donde recuerdo la línea de ropa que lanzó Melissa era de una marca llamada ‘Malac’, pero después de la sesión con su ‘Activador’ no volvió a sonar más. Ahora, yo no he asegurado en ningún momento que Melissa haya vendido algo, pero ya que menciona esta página es su empresa me pregunto por qué en dicha página no hay una foto suya y no la promociona en sus redes nunca”, comentó Samuel Suárez.

SEGUIR LEYENDO