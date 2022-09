Melissa Paredes es acusada de haber vendido la cuenta de Instagram de su hija a empresa de ropa. | Instagram.

Desde que el Poder Judicial le ordenó que se aleje de su hija y evite que hable de ella en los medios de comunicación, Melissa Paredes se ausentó de las redes sociales durante varias semanas. Asimismo, desde aquel ha guardado silencio y solo ha publicado algunas rutinas que realizada al lado de su novio Anthony Aranda.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que la modelo habría vendido la cuenta de Instagram que tenía su pequeña con Rodrigo Cuba, así lo expuso una ‘ratuja’ en el portal ‘Instarándula’.

“Samu. Melissa vendió la cuenta de su hija (254k seguidores) a una marca de ropa”, señaló una seguidora del periodista Samuel Suárez. Para ello, la cibernauta grabó un video mostrando cómo es que ahora se ve este perfil.

Por su parte, el comunicador indicó que no se sabe si dicha información es cierta, pues nadie puede decir con exactitud quién de los padres era el encargado de administrar dicha página que contaba con miles de fans.

“No sabemos si Melissa vendió o qué pasó con esta cuenta que hace tiempo hicieron popular, pero desde el 6 de agosto ya funciona como una tienda de una marca”, expresó.

De otro lado, de acuerdo a fuente de Trome, Melissa Paredes tiene pleno conocimiento que es acusada de vender la cuenta de Instagram de su hija, por lo que a su entorno más cercano le habría dicho que esa empresa de ropa le pertenece.

“Yo he trabajado toda mi vida en TV. ¡Se pasan! Tengo una empresa propia. Una empresa, hace tiempo, de ropa y accesorios”, dijo ante estos rumores que vuelven a dañar su imagen.

De otro lado, Samuel Suárez cuestionó el descargo de la modelo, indicando que nunca promocionó la empresa de ropa que ahora reemplaza a la cuenta de su pequeña.

“Hasta donde recuerdo la línea de ropa que lanzó Melissa era de una marca llamada ‘Malac’, pero después de la sesión con su ‘Activador’ no volvió a sonar más. Ahora, yo no he asegurado en ningún momento que Melissa haya vendido algo, pero ya que menciona esta página es su empresa me pregunto por qué en dicha página no hay una foto suya y no la promociona en sus redes nunca”, comentó.

Samuel Suárez no cree en los descargos de Melissa Paredes. (Instagram)

Usuarios quieren reportar página

Luego de desatarse este escándalo, los usuarios de Instagram no reaccionaron de buena manera, pues ingresaron a la página y empezaron a comentar negativamente en las publicaciones de la empresa, donde Magdyel Ugaz y Cielo Torres son las figuras públicas.

Además, en los comentarios varios cibernautas se unieron para denunciar a la página y así lograr el cierre, pues indicaron que muchos empezaron a seguir dicha cuenta por ser la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

SEGUIR LEYENDO