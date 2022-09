Cristiano Ronaldo y su extraño gesto por gol de su compañero en Portugal vs República Checa por Nations League

La molestia de Cristiano Ronaldo por no marcar en Portugal vs República Checa por Nations League.

Portugal vence 4-0 a República Checa por la quinta fecha de la fase de grupos de la Nations League. El extremo Diogo Jota marcó el cuarto gol de los ‘lusos’ tras asistencia de Cristiano Ronaldo. Eso no fue la sorpresa, sino la reacción del ‘Bicho’ en plena celebración. El exfutbolista de Real Madrid no se mostró muy contento, pues no ha podido anotar.

Sucedió a los 82 minutos. Ricardo Horta cobró un tiro de esquina desde el sector izquierdo. El envío fue con dirección al primer palo donde apareció Cristiano Ronaldo para pivotear el balón y esto fue aprovechado por Diogo Jota, quien empujó el esférico con la cabeza. De esta forma, la selección de Fernando Costa marcó el cuarto en Sinobo Stadium.

El atacante de Manchester United sorprendió a todos con su reacción en la celebración del jugador de Liverpool. ‘CR7′ se estaba acercando para felicitar a su compañero, en medio camino fue detenido por Matheus Nunes, giró para darle la mano a este último y las cámaras de ESPN enfocaron su rostro que denotaba molestia.

Cristiano Ronaldo en Portugal vs República Checa

Claramente no fue el mejor partido para el ‘Bicho’. No anotó y fue constantemente agredido por sus rivales. Primero, disputó un balón con Jakub Brabec y este último lo pisó, rompiéndole la media y haciéndole un pequeño corte en la altura del tobillo. El jugador de 37 años no dudó en recriminarle al árbitro.

Cristiano Ronaldo sufrió la ruptura de su media en Portugal vs República Checa por Nations League.

Minutos después volvería a sufrir un golpe, pero esta vez en el rostro. Cristiano Ronaldo saltó para cabecear y el portero Tomas Vaclik le tiró un puñetazo. La estrella ‘lusa’ cayó aparatosamente en el gramado y automáticamente se tomó la cara. Su nariz estaba sangrando y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico. Continuó en el campo con una ‘curita’ en la zona afectada.

El delantero portugués fue partícipe de una desafortunada acción. (Video: ESPN)

Próximo partido de Portugal

Los portugueses protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la última fecha de fase de grupos de la Nations League. ¿Por qué? Chocará con España el próximo martes 27 de setiembre a las 13:45 (hora de Perú) en estadio de Braga. No solo será un gran compromiso por las figuras de ambas selecciones, sino porque la ‘furia’ y los ‘lusos’ luchan por avanzar a la segunda instancia de este certamen.

Próximo partido de República Checa

El próximo partido de República Checa también será crucial. Se medirá con Suiza el martes 27 de setiembre a las 13:45 (hora de Perú) en AFG Arena. Los dirigidos por Jaroslav Silhavy tendrán que ganarle a su rival para permanecer en la categoría A del torneo organizado por UEFA.

