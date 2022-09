Día del shopping: días, horarios y lugares donde se darán descuentos especiales

Centros comerciales estiman que sus ventas crecerán un 10% con ofertas de este fin de semana.

Hoy y mañana se realiza el ‘Día del Shopping’ en todos los centros comerciales del Perú. En esta nueva edición se ofrecerá descuentos de hasta el 60% en miles de productos de categorías como tecnología, gastronomía, hogar, decoración, electrodomésticos, moda, deportes, entretenimiento, entre otros.

Y para este año, los centros comerciales han renovado sus estrategias para crear una experiencia que conecte con el comprador, generando interacciones novedosas y sorprendiendo a las familias.

Es así que se tiene preparado para ambos días, shows infantiles, caritas pintadas, ruletas de premios, talleres para niños, conciertos, entre otras actividades para diversión de los clientes que acudan a los centros comerciales a nivel nacional.

En cuanto a los horarios de atención, la mayoría de tiendas y marcas de retail en los centros comerciales inician actividades desde las 10:00 hasta 22:00 horas. Desde temprano los compradores ya pueden aprovechar esta campaña de promociones y descuentos, pero siempre es necesario que revisen toda la información de la oferta y verifiquen el precio final, según Indecopi.

Cabe anotar que las marcas participantes en esta campaña son New Athletic, Suntime, Moixx, Now, Crocs, Ésika, Porta, Mikaela, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, The Cult, Miniso, Bohoo Accesorios, Gzuck, Norton, Pionier, Rosen, Crepier, G-Shock, Azaleia, Bibi, Cinemark, Colloky, Juan Valdez, Embarcadero 41, H&M, Estilos, Tanguis, Ecco, Bata, Samsonite, Utilex, Econolentes, Pizza Hut, Otto Grill, Maybelline, entre otras.

¿En qué lugares puedes encontrar descuentos especiales?

En esta edición del ‘Día del Shopping’ estarán participando los siguientes centros comerciales a nivel nacional: Arequipa center, Boulevard de Asia, Balta Strip Shopping, El Quinde, InOutlet, Jockey Plaza, La Rambla, Larcomar, Lima Airport Partners, Mall del Sur, Mall Plaza, Mall Aventura, Minka, Megaplaza, Open Plaza, Plaza Norte, Plaza San Miguel, Plaza Lima Sur, Parque Lambramani, Plaza de la luna, Plaza del Sol, Real Plaza, Vía Mix, YOY Lima Box Park.

“Como ha sucedido en ediciones anteriores, este año esperamos una gran afluencia de visitantes en La Rambla San Borja y La Rambla Breña con motivo del ‘Día del Shopping’. Esto, sin duda, derivará en mayores ventas para los comercios de nuestros centros comerciales” afirmó José Carlos Leigh, director de Negocios de Urbanova.

Las categorías con mayor demanda por el Día del Shopping serán moda, decoración y tecnología.

¿Qué categorías tendrán mayor demanda de compra?

De acuerdo con el ejecutivo, los rubros más beneficiados durante el fin de semana, en la que ambos centros comerciales de La Rambla tendrán un horario de atención de 10 am a 10 pm, serán moda, entretenimiento y restaurantes.

“En La Rambla San Borja, hemos venido evolucionando nuestro mix, basado en las preferencias de los clientes. Así incorporamos marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Victoria Secret, Aldo, Levis, Samsung, Pandora, entre otras. Nuestro objetivo es seguir potenciando el mix de marcas del mall y complementarnos con el clúster. En el rubro gastronómico contamos con un boulevard de terrazas al aire libre, con una gran variedad de restaurantes como Tanta, Long Horn, Edo, Fridays, Juicy Lucy, La Nacional, Madam Tusan, entre otros”, agregó Leigh.

Como precedente, en el último ‘Día del Shopping’ del año 2019, la preferencia de los visitantes estuvo en las categorías de moda y calzado, que concentraron un 32% de las ventas. Luego estuvieron los restaurantes con un 17%, seguido por deporte con el 10%, tecnología con el 8%y entretenimiento con el 7%. El resto se dividió en rubros como belleza, hogar y otros, con un 26%.

“Este año esperamos tener más participación de entretenimiento. Nuestra oferta se ha incrementado con nuevos locatarios como Freejump, Play o El Arenero de Danila”, refirió el representante de Urbanova.

Este fin de semana los peruanos aprovecharán los descuentos y ofertas que ofrecen las marcas durante el Día del Shopping.

Por su parte, Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), dijo que durante el Día del Shopping las categorías más solicitadas por los peruanos son moda, calzado y entretenimiento. Además de la gastronomía que es una categoría que ha ganado fuerza año a año.

“El sector retail es uno de los más influyentes en la economía diaria de las personas. El rubro contrata a más de 180 mil personas y más de medio millón se ven afectadas positivamente. Esperamos que este rubro se vea beneficiado tanto para las grandes empresas como para los emprendedores que apuestan por tener un espacio en los diversos centros comerciales del país. Moda, entretenimiento y gastronomía son los tres pilares que han venido creciendo considerablemente en los últimos años”, destacó el ejecutivo.

Según indicó Neuhaus, decidieron ampliar a dos fechas debido a las altas expectativas por parte de todos los peruanos. “Lo que buscamos es que el cliente no solo tenga un día de descuento sino todo un fin de semana, con diversas actividades para toda la familia como sorteos, talleres, juegos para grandes y niños. Queremos que puedan disfrutar al máximo estos dos días”, enfatizó.

Los centros comerciales reactivarán sus ventas en el Día del Shopping.

Oportunidad de reactivación económica

Durante la pandemia, cientos de locales y tiendas se vieron obligadas a cerrar sus puertas debido a la falta de clientes, según la Accep. Y aunque, en la actualidad, el aforo en los malls casi es a un 100%, todavía estas galerías no recuperan la clientela que tenían antes del Covid-19, por diversos factores, uno de ellos la compra por internet.

“Esta iniciativa tiene como objetivo atraer a más visitantes para impulsar las ventas, especialmente de la pequeña y mediana empresa, que han sido duramente golpeados por las restricciones que se dieron durante la pandemia. Además, queremos atraer no solo a los que suelen ir a los centros comerciales sino también a los que no lo hacen o lo hacen en muy pocas ocasiones, esto a través de promociones y ofreciendo una experiencia diferente de compra con diferentes actividades”, dijo el presidente ejecutivo de la Accep.

Los centros comerciales esperan recibir un 7% más de visitantes en comparación al último Día del Shopping que se realizó en el 2019, antes de la pandemia por la Covid-19. “Este año esperamos tener mayor tráfico de visitas siempre garantizando todas las medidas sanitarias y de bioseguridad”, puntualizó.

