Día del Shopping: Sigue estos tips y consejos para realizar compras seguras y no ser víctima de fraude

Este fin de semana los peruanos aprovecharán los descuentos y ofertas que ofrecen las marcas durante el Día del Shopping.

Luego de dos años de ausencia por la pandemia de la Covid-19, este sábado 24 y domingo 25 de setiembre vuelve el Día del Shopping en todos los centros comerciales del Perú.

En ese contexto y con el fin de proteger los derechos de las y los consumidores, el Indecopi, como ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, brinda las siguientes recomendaciones para poder aprovechar los descuentos y ofertas especiales durante esta campaña de fin de semana:

Revisar la información sobre la oferta o promoción (descripción del producto, garantías, entre otros) y leer detalladamente las condiciones y restricciones aplicables.

- Verificar que el precio final que indica en la publicidad sea el importe total que pagarán, lo que incluye impuestos, comisiones y otros cargos que sean aplicables. Se debe tener en cuenta que, si el precio se publicita en dólares, también deberá mostrarse en soles.

- Conservar el comprobante de pago o la publicidad de la oferta o promoción, pues estos podrán ser empleados como medios de prueba ante un posible reclamo.

- Es importante tener en cuenta que, si el precio final varía en función del medio de pago utilizado, esto también debe ser informado de manera destacada, visible y accesible.

- No comprar productos que hayan sido retirados del mercado en el país o en el extranjero por ser peligrosos. En Perú, puedes verificar dicha información en el Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos, que se encuentra en el siguiente enlace: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/

¿Qué hacer en caso de inconvenientes?

Frente a cualquier inconveniente presente su reclamo ante el proveedor a través del Libro de Reclamaciones (físico o virtual). Tenga presente que deberá recibir una respuesta por parte de este en un plazo máximo de 15 días hábiles. También puede hacerlo a través de los canales del Indecopi:

- Servicio gratuito “Reclama Virtual”: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/

- Líneas telefónicas: 224 7777 para Lima, y el 0 800 4 4040 para regiones.

- Correo electrónico: sacreclamo@indecopi.gob.pe.

Si eres testigo de un hecho irregular, puedes reportarlo a través del Formulario de ‘Vigilancia Ciudadana’: https://cutt.ly/jjW4l8m.

¿Cuáles serán las categorías y productos con mayor demanda?

Según Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), durante el Día del Shopping las categorías más solicitadas por los peruanos son moda, calzado y entretenimiento. Además de la gastronomía que es una categoría que ha ganado fuerza año a año.

“El sector retail es uno de los más influyentes en la economía diaria de las personas. El rubro contrata a más de 180 mil personas y más de medio millón se ven afectadas positivamente. Esperamos que este rubro se vea beneficiado tanto para las grandes empresas como para los emprendedores que apuestan por tener un espacio en los diversos centros comerciales del país. Moda, entretenimiento y gastronomía son los tres pilares que han venido creciendo considerablemente en los últimos años”, destacó, Neuhaus.

Las categorías con mayor demanda por el Día del Shopping serán moda, decoración y tecnología.

Según indicó el ejecutivo, decidieron ampliar a dos fechas debido a las altas expectativas por parte de todos los peruanos. “Lo que buscamos es que el cliente no solo tenga un día de descuento sino todo un fin de semana, con diversas actividades para toda la familia como sorteos, talleres, juegos para grandes y niños. Queremos que puedan disfrutar al máximo estos dos días”, puntualizó.

¿Qué centros comerciales y marcas estarán participando?

En esta edición del Día del Shopping estarán participando los siguientes centros comerciales a nivel nacional:

- Arequipa center

- Boulevard de Asia

- Balta Strip Shopping

- El Quinde

- InOutlet

- Jockey Plaza

- La Rambla

- Larcomar

- Lima Airport Partners

- Mall del Sur

- Mallplaza

- Mall Aventura

- Minka

- Megaplaza

- Open Plaza

- Plaza Norte

- Plaza San Miguel

- Plaza Lima Sur

- Parque Lambramani

- Plaza de la luna

- Plaza del Sol

- Real Plaza

- Vía Mix

- YOY Lima Box Park

Y entre las marcas participantes se encuentran: Bohoo Accesorios, Calvin Klein, Crocs, Esika, New Athletic, Now, Mikaela, Moixx, Porta, Suntime, Tanguis, The Cult, Tommy Hilfiger, y muchas más.

SEGUIR LEYENDO