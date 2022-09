Día del Shopping: Conoce las marcas que ofrecerán hasta 60% de descuento en sus productos

Los centros comerciales estiman que sus ventas crecerán un 10% con las ofertas de este fin de semana.

Este fin de semana regresa el Día del Shopping en todos los centros comerciales del Perú luego de dos años de inactividad debido a la pandemia de la covid-19. Es así que las tiendas de diversas marcas ofrecerán descuentos de hasta el 60% en productos de temporada a sus clientes.

Durante la pandemia, gran parte de las tiendas instaladas dentro de los centros comerciales se vieron obligadas a cerrar, y los negocios que lograron permanecer en pie, se vieron seriamente afectados por la falta de ingresos. Sin embargo, haciendo un esfuerzo más, hoy tiendas de todo el país, se suman al Día del Shopping para seguir incrementando su flujo de clientes y ventas.

Este sábado 24 y domingo 25 de setiembre por el Día del Shopping participarán todos los centros comerciales del país. Asimismo, los emprendedores asociados también podrán contar con un espacio para que puedan vender sus productos y servicios.

Las marcas participantes en esta campaña son New Athletic, Suntime, Moixx, Now, Crocs, Ésika, Porta, Mikaela, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, The Cult, Miniso, Bohoo Accesorios, Gzuck, Norton, Pionier, Rosen, Crepier, G-Shock, Azaleia, Bibi, Cinemark, Colloky, Juan Valdez, Embarcadero 41, H&M, Estilos, Tanguis, Ecco, Bata, Samsonite, Utilex, Econolentes, Pizza Hut, Otto Grill, Maybelline, entre otras.

“Esta iniciativa tiene como objetivo atraer a más visitantes para impulsar las ventas, especialmente de la pequeña y mediana empresa, que han sido duramente golpeados por las restricciones que se dieron durante la pandemia. Además, queremos atraer no solo a los que suelen ir a los centros comerciales sino también a los que no lo hacen o lo hacen en muy pocas ocasiones, esto a través de promociones y ofreciendo una experiencia diferente de compra con diferentes actividades”, indicó Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep).

Marcas ofrecen descuentos por el Día del Shopping.

Actividades en centros comerciales

Este año, el Día del Shopping se renueva y la estrategia será crear una experiencia que conecte con el comprador, generando interacciones novedosas y sorprendiendo a las familias. Es así que se tiene preparado para ambos días, shows infantiles, caritas pintadas, ruletas de premios, talleres para niños, conciertos, entre otras actividades para diversión de los clientes que acudan a los centros comerciales a nivel nacional.

“En esta edición los visitantes podrán encontrar descuentos de hasta el 60% en diferentes productos. Estamos enfocados en brindar una experiencia distinta de compra por lo que encontrarán diversas actividades como sorteos, talleres, juegos para grandes y niños. Queremos que las familias puedan disfrutar al máximo estos dos días”, precisó el ejecutivo.

Las categorías con mayor demanda por el Día del Shopping serán moda, decoración y tecnología.

Con esta campaña, los centros comerciales de todo el país esperan recibir un 7% más de visitantes en comparación al último Día del Shopping que se realizó en el 2019, antes de la pandemia por la COVID-19. “Este año esperamos tener mayor tráfico de visitas siempre garantizando todas las medidas sanitarias y de bioseguridad”, anotó. Neuhaus.

¿Qué centros comerciales estarán participando?

En esta edición del Día del Shopping estarán participando los siguientes centros comerciales a nivel nacional:

• Arequipa center

• Boulevard de Asia

• Balta Strip Shopping

• El Quinde

• InOutlet

• Jockey Plaza

• La Rambla

• Larcomar

• Lima Airport Partners

• Mall del Sur

• Mallplaza

• Mall Aventura

• Minka

• Megaplaza

• Open Plaza

• Plaza Norte

• Plaza San Miguel

• Plaza Lima Sur

• Parque Lambramani

• Plaza de la luna

• Plaza del Sol

• Real Plaza

• Vía Mix

• YOY Lima Box Park

