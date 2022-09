Día del Shopping: centros comerciales estiman que sus ventas crecerán un 10% con ofertas de este fin de semana

Las categorías con mayor demanda por el Día del Shopping serán moda, decoración y tecnología.

Este 24 y 25 de setiembre vuelve la campaña del Día del Shopping en todos los centros comerciales del Perú, luego de dos años de inactividad por la pandemia de la covid-19. En esta nueva edición, las tiendas de retail ofrecerán descuentos de hasta el 60% en miles de productos de categorías como tecnología, gastronomía, hogar, decoración, electrodomésticos, moda, deportes, entretenimiento, entre otros.

En ese sentido, el presidente del consejo directivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), Juan José Calle, en una entrevista con Infobae, estimó que esta campaña va a significar un incremento del 10% de ventas comparándolo con un mes normal.

Además, el ejecutivo consideró que el tráfico de visitas a los malls estará alrededor del 10%, lo cual impulsará también a la recuperación de los negocios del retail moderno que tuvieron un fuerte golpe durante la crisis sanitaria.

“Estamos retomando el Día del Shopping que por motivos de la pandemia no lo habíamos realizado en los últimos dos años. Es por ello, que estamos muy entusiasmados de poderlo organizarlo nuevamente. Además, contamos con una masiva participación de los locatarios de diferentes malls quienes van a ofrecer buenísimos descuentos”, dijo Calle.

Adicional a las promociones y descuentos, los diferentes centros comerciales del país también vienen preparando una serie de actividades dirigidas a la familia, a los niños y al público en general para que pasen un momento entretenido.

Es así que se tiene preparado para ambos días, shows infantiles, caritas pintadas, ruletas de premios, talleres para niños, conciertos, entre otras actividades para diversión de los clientes que acudan a los centros comerciales a nivel nacional.

Categorías más demandadas

El representante de la Accep manifestó que a raíz de la pandemia hubo una recomposición en los hábitos de consumo de los clientes, lo cual ha hecho que algunas categorías se estén vendiendo por encima de otras que se vendían en el 2019. “Ha habido categorías que han disminuido sus ventas respecto a prepandemia”, acotó.

“Es así que las categorías que están creciendo por encima del 2019 es todo lo relacionado al deporte, y no solamente la ropa técnica de deporte sino también la ropa urbana”, explicó Calle.

Todo lo relacionado a tecnología lo más demandado son computadoras, equipos y televisores.

Además, el ejecutivo indicó que hoy en día mucha gente utiliza ropa urbana para vestirse, ya que algunos aún no han regresado a la presencialidad en el trabajo.

“Todo lo relacionado al hogar y decoración ha crecido muchísimo en estos dos últimos años, y también todo lo relacionado a tecnología que tiene que ver con computadoras, equipos, televisores, entre otros. Muchas de estas categorías tienen una performance que superan las ventas del año 2019″, puntualizó Juan José Calle.

¿Qué centros comerciales y marcas estarán participando?

En esta edición del Día del Shopping estarán participando los siguientes centros comerciales a nivel nacional:

• Arequipa center

• Boulevard de Asia

• Balta Strip Shopping

• El Quinde

• InOutlet

• Jockey Plaza

• La Rambla

• Larcomar

• Lima Airport Partners

• Mall del Sur

• Mallplaza

• Mall Aventura

• Minka

• Megaplaza

• Open Plaza

• Plaza Norte

• Plaza San Miguel

• Plaza Lima Sur

• Parque Lambramani

• Plaza de la luna

• Plaza del Sol

• Real Plaza

• Vía Mix

• YOY Lima Box Park

Y entre las marcas participantes se encuentran: Bohoo Accesorios, Calvin Klein, Crocs, Esika, New Athletic, Now, Mikaela, Moixx, Porta, Suntime, Tanguis, The Cult, Tommy Hilfiger, y muchas más.

