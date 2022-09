Samahara Lobatón explotó de indignación luego de ser captada comprando en el Centro de Lima

Samahara Lobatón enfureció debido a las imágenes difundidas por 'Instarándula'.

Samahara Lobatón perdió los papeles tras ser grabada haciendo compras en el Centro de Lima. El portal ‘Instarándula’ compartió imágenes de la hija de Melissa Klug en un puesto de piñatas, buscando rebajas para celebrar el cumpleaños de su hija, a quien sorprendió el año pasado con una fiesta infantil valorizada en más de 40 mil soles.

Debido a ello, la influencer recibió burlas por parte de Rodrigo González, quien se mostró sorprendido por ver a Samahara en el concurrido mercado. “La saca chaira Lobatón buscando canje y ¿la fiesta de 40 mil soles?”, expresó a través de su cuenta de Instagram. Los internautas también tuvieron una opinión parecida.

Como se sabe, la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón ha sido criticada por jactarse de tener los medios económicos suficientes para llenar de lujos a su familia, gracias a su trabajo como creadora de contenido. Sin embargo, este año su presupuesto sería otro, pues la fiesta de su pequeña será más económica e íntima.

“Sí, fui al Centro de Lima a buscar piñatería para las piñatas. No entiendo dónde quieren que compre. No hablen huevad***”, escribió furiosa en sus historias de Instagram. Luego, evitó referirse al tema y mostró las nuevas zapatillas que le compró a su menor hija, dando por finalizado el tema.

Samahara Lobatón compartió contundente mensaje. (Instagram)

El mea culpa de Samahara Lobatón

A mediados de agosto, la influencer de 20 años fue criticada por George Rubin, un tiktoker que se encarga de desmentir a figuras de la farándula que usan réplicas de zapatillas de marca como verdaderas. Esta exposición no le gustó nada a la hija de Abel Lobatón, por lo que presumió que puede comprar calzado de lujo y mucho más que eso.

“Yo uso zapatillas originales, soy muy fan de comprar zapatillas de colección y de varias marcas. Le compro a Xianna (su hija) sabiendo que las va a dejar al toque. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles. ¿Por qué no podría comprarle zapatillas originales?”, expresó para la sorpresa de los conductores y televidentes.

Samahara Lobatón se jactó de comprarle zapatillas de marca a su hija. (América TV)

Luego de varias semanas, Samahara Lobatón fue invitada nuevamente a ‘En Boca de Todos’ y comentó que en esta ocasión, por el cumpleaños número dos de su hija, hará una reunión pequeña e íntima en un local de estimulación y luego se irá de viaje a Punta Cana.

Una vez terminó el programa, explicó para ‘América Espectáculos’ que no fue una buena idea decir el monto que gastó en la celebración pasada, pero indicó que si ella invirtió ese dinero fue porque lo tiene y lo quiso gastar en alguien que tanto ama.

“Definitivamente, fue una mala respuesta para ese momento. No me estoy excusando en mi edad, pero yo soy muy eufórica al momento de pelearme. Si me quise gastar la plata que me gasté es porque la tenía. Cada uno está dispuesta a gastar el dinero que se le da la gana, para eso trabajamos. La gente que trabaja no nos duele pagar el lujito que nos queremos dar”, expresó.

SEGUIR LEYENDO