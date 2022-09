Samahara Lobatón admitió que fue un error decir que gastó S/40 mil: “Si me gasté esa plata es porque la tenía”

Samahara Lobatón indicó que fue un errorexponer el monto que invirtió para celebrar el cumpleaños de su hija. América TV| América Espectáculos

Samahara Lobatón, la irreverente influencer, declaró para América Espectáculos que fue un error detallar lo que gastó en realizar el primer año de su pequeña, pero indicó que cuando se molesta no puede controlar sus impulsos.

Como se recuerda, la hija mayor de Melissa Klug estuvo en el ojo de la tormenta por su enfrentamiento con George Rubin, popular tiktoker que la acusó de usar réplicas de zapatillas de marca. Samahara negó las acusaciones y dijo lo siguiente en ‘En Boca de Todos’:

“Yo uso zapatillas originales, soy muy fan de comprar zapatillas de colección y de varias marcas. Le compro a Xianna (su hija) sabiendo que las va a dejar al toque. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles. ¿Por qué no podría comprarle zapatillas originales?”, indicó.

Luego de varias semanas, fue invitada al mismo programa de América Televisión y comentó que en esta ocasión, por el cumpleaños número dos de su hija, hará una reunión pequeña e íntima en un local de estimulación y luego se irá de viaje a Punta Cana.

“Vamos a celebrar con sus amiguitos del nido y nuestra familia más cercana en un local, al día siguiente nos vamos de viaje a un resort en Punta Cana”, detalló en el magazine.

Al salir del programa, Samahara Lobatón comentó que le encanta organizar las reuniones familiares y en el caso del cumpleaños de su hija no será la excepción.

“Me encanta organizarle los cumpleaños a Xianna. Me encanta organizar todo tipo de paseo y viajes, a mí me entretiene. Será más familiar”, dijo para América Espectáculos.

Además, explicó que no fue una respuesta correcta decir el monto que gastó en dicha celebración, pero si ella invirtió ese dinero fue porque lo tiene y lo quiso gastar en alguien que tanto ama.

“Definitivamente, fue una mala respuesta para ese momento. No me estoy excusando en mi edad, pero yo soy muy eufórica al momento de pelearme. Si me quise gastar la plata que me gasté es porque la tenía. Cada uno está dispuesta a gastar el dinero que se le da la gana, para eso trabajamos. La gente que trabaja no nos duele pagar el lujito que nos queremos dar”, expresó.

Asimismo, fue consultada sobre los memes y las críticas que recibió en redes sociales por el comentario que hizo con respecto al presupuesto que destinó para el onosmático de su niña, ella indicó que tiene bastante correa y no le afectan los comentarios negativos.

“Tengo bastante correa. Trabajo en televisión desde los 16 años. La verdad que sé de quién tomo los comentarios. Estoy bañada en aceite y sé que no soy pepita de oro para gustarle a todo el mundo. Ya me conozco”, puntualizó.

