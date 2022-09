Pedro Gallese habló sobre el presente de la selección peruana con la nueva era de Juan Reynoso

El arquero del conjunto nacional reveló cuál es la situación del plantel después de la no clasificación al Mnudial. (Video:GEC)

Pedro Gallese, portero de la selección peruana absoluta, reveló cuál es el presente del conjunto nacional a puertas del primer partido oficial con Juan Reynoso a cargo del comando técnico.

“El comando técnico es bien intenso. Los trabajos que hemos hecho son para conocer el modo de juego que quiere el profesor y todo esto se va a ver en el juego ante México. Nos estamos acostumbrando a su estilo de juego”, declaró en la conferencia de prensa virtual de la jornada previa al duelo amistoso.

Además del presente, el guardameta del Orlando City tomó en cuenta los hechos ocurridos hace tres meses en la derrota frente a Australia y la nula posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022. Para él y los demás convocados, tal escena funciona como motivación para lo que corresponde de ahora en adelante. “El equipo tiene ganas y siempre que nos juntamos se nota la actitud. Si ves el saludo de cada uno te darías cuenta que es como una familia. Queremos cerrar el capítulo del repechaje que es algo amargo. Seguramente estos días vamos a hablar de eso para meternos en el proceso porque nos va a servir mucho”, anotó frente a los medios de comunicación internacionales.

Soccer Football - Copa America 2021 - Quarter Final - Peru v Paraguay - Estadio Olimpico, Goiania, Brazil - July 2, 2021 Peru's Pedro Gallese celebrates after the match REUTERS/Amanda Perobelli

Asimismo, el ‘Pulpo’ resaltó la capacidad de sus colegas, y también integrantes del equipo nacional, que militan en la primera división estadounidense como es el caso de Raúl Ruidíaz y Wilder Cartagena. “Me estoy sintiendo muy bien, mis compañeros también se sienten bastante cómodos. Es un comando bastante abierto, que eso le da confianza al jugador y así pueda hacer el trabajo bien. Los jugadores de la Major League Soccer (MLS), ya muchos de los que jugamos en esa liga, vienen con muchos partidos. Ya vienen finalizando el campeonato, vienen con ritmo a estos partidos amistosos que más que todo es para ir viendo los trabajos del ‘Profe’”, señaló.

Sobre el planteamiento de juego que se ha estado proponiendo durante las últimas jornadas de entrenamiento, el portero de 32 años consideró que no afectaría de sobremanera su posición ni su estilo. “Todavía no se ha definido si jugaremos con tres o con cuatro. Pero yo no tengo problema para eso. Para eso sirven los amistosos, para eso hemos estado tantos días de anticipación aquí. Para conocernos y conocer la idea de lo que quiere el profesor. Jugadores hay, el grupo prácticamente tiene a la columna vertebral (titulares absolutos) así lo que nos pongan o nos digan, nosotros lo vamos a hacer. Más adelante se va a ver el trabajo”, indicó sobre lo vivido durante trabajos en California.

Pedro Gallese tuvo una notable atajada en la derrota de Orlando City ante Atlanta United por MLS. (Pedro Gallese)

“(Juan Reynoso) Ha pedido que siempre saquemos la pelota de al fondo. Que salgamos jugando y arranquemos por ahí. Y bueno, si no hay más opción, buscar al nueve, buscar a un volante por fuera que puede ser André (Carrillo) o puede ser (Christian) Cueva, ‘Orejas’ (Edison Flores) también. Entonces, ir acomodándonos a nuestro juego y a lo que quiere el profesor. No creo que haya ningún problema. En Orlando City se pide muchos jugadores de atrás y aquí voy a tratar de adecuarme a lo que quiera el comando técnico”, concluyó el arquero de la Selección.

