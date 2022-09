Ministro Rosendo Serna señala que “no le interesa” que María Tarazona sea investigada por la Fiscalía por presunto plagio

Rosendo Serna precisó que en zonas rurales se debe tener toda la libertad para no usar mascarillas. (Andina)

El ministro de Educación, Rosendo Serna, volvió a defender la cuestionable designación de María Tarazona como nueva directora del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad adscrita a su cartera, a pesar de que no tendría el perfil necesario para el cargo y estaría bajo una investigación en el Ministerio Público.

En una entrevista con RPP Noticias, el titular del Minedu agregó que no le interesaba que Tarazona Albino esté en una indagación de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco por un supuesto plagio en su tesis de segunda especialidad.

“Así lo haya sabido, eso no me interesa porque es un problema personal de ella, que lo resuelva ella. Es un problema personal de ella, no es un problema público”, indicó.

“Ella responderá, pregúntele a ella (…) Es un gran problema que me invites para que tenga que estar respondiendo por problemas de terceros. Yo la estoy designando en función al perfil y a los requisitos. Ella me demostrará si trabaja bien o no. Que termine el juez su investigación y cuando la sentencia seguro que habrá un impedimento legal”, añadió.

María Tarazona fue viceministra de Políticas y Evaluación Social en la gestión de Dina Boluarte.

Como se recuerda, en octubre de 2021, Diofer Edidson Vásquez Aguirre presentó una denuncia contra María Tarazona porque habría cometido el presunto delito de contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica. Esta persona afirmó que la directora de Pronabec había reproducido textualmente parte de su tesis sin reconocerle su autoría en la investigación que sustentó para obtener su título de segunda especialización en Educación Inicial.

Vásquez indicó que en octubre del 2015 sustentó en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán su tesis titulada “la técnica del sociodrama en el desarrollo de la competencia comunicativa oral en los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E.I. Francisco Bolognesi Cervantes de Chinchao – Huánuco”, con el que logró el grado de magíster en Educación con mención en Investigación y Docencia Superior.

Sin embargo, Tarazona reprodujo el primer párrafo de la Introducción de su tesis y el ítem de Bases Teóricas del trabajo de Vásquez, pero con el título Competencia Comunicativa Oral para sustentar su tesis “Las canciones infantiles y el desarrollo de habilidades comunicativas en los niños de la I.E.I N.º 323 Cruz Punta – Umari 2016″.

Llamadas con el presidente

Según un reportaje de Cuarto Poder, María Tarazona tuvo 438 comunicaciones, que incluyen mensajes de textos y llamadas telefónicas, durante los meses de mayo y junio del 2021, en plena campaña de segunda vuelta electoral, con el presidente Pedro Castillo.

Pedro Castillo y su deseo de abrir representación democrática en Palestina.

El registro revela que el 9 de mayo del 2021, a las 00 horas, el entonces candidato de Perú Libre le escribe a la exviceministra del Midis lo siguiente: “Recién salgo de la reunión ¿qué parte no se entiende?”.

Sobre esta comunicación, las autoridades no pueden determinar el por qué del fastidio del presidente, debido a que solo se tienen las comunicaciones de salida y entrada de su celular, pero no la interacción completa con los receptores.

Del mismo modo, se informa que tanta era la cercanía entre Castillo y la viceministra, que le vuelve a escribir en la fecha mencionada a María Tarazona, pero en esta ocasión para comentarle sobre sus actividades políticas del día.

Sobre este hecho, el ministro Serna señaló que “a mí poco o nada me interesan esos temas” debido a que “es su vida personal”. “Para mí eso no es lo importante, que se haya comunicado o no se haya comunicado. No me interesa (…) ¿O sea tengo que preguntarle cuántas llamadas hace a una persona?”, agregó en RPP Noticias.

