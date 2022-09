‘El Reventonazo de la Chola’ rendirá homenaje a la cantante Susana Baca

Ernesto Pimentel brinda homenaje a Susana Baca en su programa 'El Reventonazo de la Chola Chabuca'. América TV.

El actor de comedia, Ernesto Pimentel, celebrará por todo lo alto su cumpleaños número 53 en ‘El Reventonazo de la Chola’, por ello ha preparado un super programa para este sábado 24 de septiembre a las 19:00 horas.

La celebración por su onomástico tendrá varios artistas invitados y rendirá un especial homenaje a la cantante y compositora peruana, Susana Baca. Como se sabe, la destacada artista, fue nominada a los Latin Grammy 2022 en la categoría Mejor Álbum Folclórico con su disco ‘Palabras Urgentes’.

Pero Ernesto también tendrá invitados internacionales como ‘El Tri’ de México, quienes serán los encargados de brindar la cuota de rock a su fiesta de cumpleaños. El colorido personaje de América Televisión también recibirá una emotiva sorpresa de su elenco, tal y como se puede apreciar en el avance de su programa

Además, conocidos y queridos artistas de nuestra farándula acudirán hasta el set de ‘El Reventonazo’ para saludar a Pimentel, y felicitar a ‘La Chola Chabuca’ por los quince años ininterrumpidos de estar al frente del programa humorístico número uno de la televisión peruana.

Por si fuera poco, en el espacio de la Chola Chabuca se presenciará una semifinal de infarto con el reality ‘La Reina del Reventonazo Superstar’.

'La Chola Chabuca' rendirá homenaje a Susana Baca. (Instagram)

¿Con quiénes compite Susana Baca?

Susana Baca también compite en la misma categoría con la peruana Eva Ayllón por su álbum ‘Quédate en casa’. Ambas son artistas completas y súpertalentosas que medirán fuerzas en esta categoría de tan gran importante evento en la industria musical, quien gane, representará y dejará muy en alto el nombre del Perú.

Competirán con otros artistas latinos como; Paulina Aguirre con su trabajo ‘La Tierra llora’, el argentino Pedro Aznar con ‘Flor y raíz’, la mexicana Natalia Lafourcade con ‘Un Canto por México- El Musical’, Sandra Mihanovich por ‘Bendiciones’ y Síntesis, X Alfonso y Eme Alfonso por ‘Ancestros Sinfónico’.

Los artistas que fueron nominados junto a Susana Baca y Eva Ayllón.

“Estoy muy feliz por todo”

Infobae conversó con la investigadora de la música peruana, Susana Baca, quien podría seguir cosechando éxitos para el país que la vio nacer. En noviembre, podría ganar su cuarta estatuilla en los Premios Grammy Latinos 2022.

Ella rebeló que recibió la noticia muy temprano el martes 20 de septiembre en su casa de Chorrillos y de inmediato llamó a todo su grupo musical para comunicarles la tan grata noticia.

“Un amigo temprano me avisó, cuando yo aún no me levantaba. Quería ver las noticias y me llama, me dice ‘Susanita, felicitaciones, estás nominada con ‘Palabras Urgentes’. Llamé a mi esposo, pero no me dijo nada (no sabía). Se alegró, pero estaba ocupado. De ahí avisé a los músicos también, estaban emocionados”, contó.

Asimismo indicó que se encuentra muy contenta con la noticia de la nominación y se siente desde ya una triunfadora. “Estoy muy feliz por todo porque estamos ensayando con los músicos, trabajando para el concierto y todo eso. En medio de eso, me dijeron que estaba nominada al Grammy”, detalló.

Susana Baca brindó una entrevista a Infobae tras ser nominada a los Latin Grammy 2022.

La representante de la música latinoamericana ha sido tres veces nominada a los Grammy latinos y ganadora de los tres premios, dos de ellos a mejor álbum folclórico y uno a grabación del año por ‘Latinoamérica’ en 2011. Además, ha sido nominada a los Grammy, por ‘Lamento Negro’ en la categoría Best World Music Album en el 2002.

