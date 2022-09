José Cueto cuestionó visita de Pedro Castillo al Vaticano por supuestamente no ser católico

José Cueto se mostró en contra de reunión entre Pedro Castillo y el papa Francisco I.

El presidente Pedro Castillo visitará la ciudad del Vaticano en octubre de este año, así lo ha confirmado la Cancillería a través de sus redes sociales. La noticia si bien fue bien recibida por algunos, otros han mostrado su total rechazo. Se trata de los parlamentarios que han cuestionado las salidas al extranjero por parte del mandatario como es el caso del representante de Renovación Popular, José Cueto.

Para el legislador de oposición “el presidente no debe salir”. Este criticó las apariciones y discursos de Castillo en la Asamblea General de las Naciones Unidos en Nueva York. “Han sido un desastre para la política exterior peruana”, señaló en conversación con los medios de comunicación. Cabe recordar que el mandatario fue cuestionado por respaldar la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

Sobre la anunciada reunión con el papa Francisco I, Cuento se preguntó “¿Para qué va a ir al Vaticano?” para luego cuestionar las preferencias religiosas del mandatario. “Hasta donde yo sé, el presidente Castillo ni siquiera es católico”. Cabe recordar que si bien Pedro Castillo es católico, su esposa es parte de la Iglesia del Nazareno, congregación protestante que llegó al Perú a inicios del siglo XX.

Cueto no ha sido el único que puso en tela de juicio la visita de Castillo al papa. “Nos hace quedar en ridículo, nos hace dar vergüenza y ahora no basta con eso, sino que nos quiere hacer entrar en conflictos con declaraciones que no sabe ni lo que lee. No voy a votar a favor porque incluso considero que también puede hacer quedar mal con el Papa”, indicó Patricia Chirinos representante de Avanza País.

La visita de Castillo al papa Francisco fue coordinada en una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, durante la visita del mandatario a Estados Unidos. Cabe destacar que el sumo pontífice ya le extendió una invitación a Castillo Terrones para que visite la Santa Sede. En ese entonces, diciembre del 2021, el ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maúrtua, fue quien le trasmitió este mensaje al mandatario.

“En este mes sacrosanto de diciembre he trasmitido al santo padre el especial saludo del jefe del Estado, Pedro Castillo, a quien el papa Francisco además ha extendido la más cálida invitación para tenerlo prontamente de visita en el Vaticano”, informó Maúrtua a medios peruanos.

La fe de la familia Castillo

Desde la campaña electoral del 2021, Pedro Castillo siempre se mostró como una figura conservadora. Durante sus actividades familiares se le veía orando y agradeciendo por los alimentos. Fue entonces que señaló ser parte de la iglesia católica mientras que su esposa, Lilia Paredes, hijos (Arnold, Alondra y Yenifer) integraban la Iglesia del Nazareno, una congregación de corte protestante.

“Los Nazarenos son una denominación de lo que vendría a ser un protestante y entre ellos hay una serie de diferencias en cuanto a las prácticas e instituciones teológicas”, dijo a El Comercio el investigador en temas religiosos y políticos Guillermo Flores Borda. La iglesia tiene su raíz en el Movimiento de Santidad del siglo XIX que se dio en Estados Unidos y que hasta la fecha tiene presencia en 164 lugares del mundo, con más de 30 mil iglesias y más de 2.6 millones de miembros.

“Nuestro enfoque en estos años es practicar el evangelismo abundante, discipulado, personalizado sistemático y permanente, la formación de nuevos líderes y continuar con la plantación en nuevas iglesias de manera intencional”, se lee en parte de la descripción que esta congregación de cristianos evangélicos hacen en su página web.

