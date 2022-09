Patricia Chirinos asegura que Avanza País no tiene problemas con adelanto de elecciones generales: “Es un sacrificio”

Patricia Chirinos, congresista de Avanza País. (Congreso)

Ante la crisis política que atraviesa el Perú, desde distintos frentes piden un adelanto de elecciones generales para así renovar al Ejecutivo y Legislativo, poderes que no gozan de la simpatía ni aprobación de la población.

Desde el Congreso de la República ya se han presentado hasta dos proyectos para que los comicios electorales se programen el próximo 2023 y así ponerle fin a los dimes y diretes que existen entre los asistentes al Palacio Legislativo y Palacio de Gobierno.

En esa línea, la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, sorprendió a propios y extraños al afirmar que su bancada estaría dispuesta a que se recorte su período y que se adelanten las elecciones.

En una entrevista para Willax, la exreportera de espectáculos consideró que hacerlo sería un sacrificio, pero que todos sus correligionarios están dispuestos a inmolarse por el bien del país.

“En Avanza País no tendríamos ningún problema en que haya elecciones generales. (…) Todos consideramos que es un sacrificio, pero lo haríamos por el Perú” , manifestó en ‘Milagros Leiva, Entrevista’.

Sin embargo, lamentó que existan congresistas que impidan que se ponga fin a la crisis al no apoyar una vacancia en contra de Pedro Castillo por incapacidad moral. Según explicó, además de los “Niños” (legisladores cercanos al mandatario), existen más colegas que se oponen a sacar del poder al presidente por intereses.

“Iniciar una campaña en contra de, no solo los ‘Niños’ de Acción Popular, sino de los otros que están impidiendo que se realice un buen trabajo y están impidiendo la vacancia. (¿Están presentes en todas las bancadas?) Yo creo que sí. No en todas, hay bancadas que hacen un buen trabajo y que de verdad quieren a nuestra patria” , expresó la parlamentaria.

Piden priorizar adelanto de elecciones

Antes de las declaraciones de Patricia Chirinos, el congresista y vocero de la bancada Podemos Perú, José Luna Gálvez, solicitó que se incluya el proyecto de adelanto de elecciones presidenciales y de congresistas en la agenda del Parlamento. Este oficio fue enviado a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Lady Camones.

José Luna Galvez, el congresista involucrado en una presunta red criminal.

Como se recuerda, este proyecto de ley fue presentado por la segunda vicepresidenta Digna Calle. El documento presentado por el grupo parlamentario incluye otros cinco proyectos de ley que deben ser debatidos en las próximas sesiones del Congreso por ser considerados prioritarios.

Cabe mencionar que, este proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento junto al de su otra colega Susel Paredes, ya que ambas propuestas de ley tienen la misma finalidad.

Sin embargo, la parlamentaria Calle mencionó en una entrevista para un diario local que no tenía el apoyo de algunos parlamentarios. A pesar de que, en muchas ocasiones han indicado que estaban a favor que se vayan todos.

“No tengo el respaldo de ellos, no tengo el apoyo. Esto, pese a que algunos dijeron anteriormente que, si la mejor salida era irnos, nos íbamos. No obstante, cuando conversé, no les cayó nada bien mi iniciativa. Yo estoy yendo sola con mi proyecto” , señaló Calle para Gestión.

Digna Calle, segunda vicepresidenta del Parlamento.

SEGUIR LEYENDO