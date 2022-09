Lilia Paredes perdería credibilidad al no entregar su pasaporte y viajar a Estados Unidos

Pedro Castillo y Lilia Paredes llegaron a Nueva York (Estados Unidos) para la Asamblea General de la ONU.

La primera dama Lilia Paredes habría perdido credibilidad al no entregar su pasaporte y acompañar al presidente de la República, Pedro Castillo, en su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pese a que existe un pedido de la Fiscalía para que no salga del país debido a que está incluida en una investigación sobre una presunta organización criminal que direccionaba las licitaciones de obras públicas en el país, según el exfiscal superior Pedro Angulo.

En declaraciones para RPP Noticias, el exfuncionario del Ministerio Público indicó que Paredes ya no tiene palabra puesto que el jefe de Estado anunció que sí entregaría su pasaporte como una forma de colaborar con las investigaciones. “Si hay una promesa de entregar el pasaporte; es decir, que no se tiene la intención de viajar al extranjero, [la primera dama] ha debido ser coherente a eso y no contradecirlo. Si no hubiera habido esa promesa y solo se hubiera esperado la diligencia, entonces se justificaría el viaje”, indicó Angulo.

Por esta actitud de la primera dama, el también ex decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) consideró el Poder Judicial podría imponer la restricción de salida del país. Según la tesis fiscal, Lilia Paredes habría desempeñado el rol de la coordinadora de la organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno y dedicada a la entrega irregular de obras públicas.

Abogado de Lilia Paredes se pronunció sobre pedido de la Fiscalía.

Tesis fiscal

Lilia Paredes sería la encargada de viabilizar, financiar y dar celeridad a los proyectos de inversión pública referentes a la ejecución de obras en varias entidades estatales. La intermediaria sería su hermana Yenifer Paredes, quien operaba con conocimiento y aprobación de su esposo, el presidente Castillo.

La mencionada hipótesis que maneja la Fiscalía cobra mayor peso luego que el empresario Hugo Espino, colaborador eficaz, aceptara ante el equipo especial que, el 8 de agosto del 2021, tuvo una reunión con la cuñada del presidente Castillo, quien le comunicó que desde Palacio requerían un “chip de teléfono celular” que esté a nombre de una tercera persona. Este pedido, según el empresario, era para que pueda coordinar los proyectos con Lilia Paredes sin tener riesgo a que las llamadas sean “chuponeadas”.

Otro punto revelador que hizo el joven empresario y que el Ministerio Público usará para las investigaciones es que, en dicha reunión, la primera dama de la nación le dijo a su hermana Yenifer que apoye con proyectos de inversión a favor de la Municipalidad de Chachapoyas, pues la cuñada presidencial tiene amistad con el alcalde de la entidad lo que iba a facilitar el acuerdo.

Asimismo, el representante de la empresa JJM Espino & Construcción precisa que Lilia Paredes fue la encargada de coordinar el financiamiento de la obra en el distrito de Chadín (Cajamarca), en concertación con el presidente Pedro Castillo.

Postergaciones

Cabe recordar que el 5 de septiembre se postergó la audiencia de impedimento de salida del país para Lilia Paredes por 36 meses a solicitud de la Fiscalía. Esto porque el juez Raúl Justiniano fue recusado por el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, contra quien impuso 30 meses de prisión preventiva el pasado 28 de agosto. La misma medida también se le aplicó a Yenifer Paredes.

No se tiene una fecha establecida para que retome la audiencia.

SEGUIR LEYENDO