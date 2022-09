Día Mundial sin Auto en Perú: 70% de la contaminación ambiental proviene de los vehículos

Día Mundial sin Auto: el 70% de la contaminación ambiental proviene de los vehículos. Foto: Andina

El transporte en Perú es una de los grandes problemas. Un parque automotor que se renueva a paso lento, un sistema de transporte público caótico y un crecimiento desordeno de las principales vías hacen que moverse en las grandes ciudades sea un suplicio. Sumado a esto, según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS) en el 2021, Lima tuvo niveles de contaminación del aire hasta siete veces superiores a lo establecido, siendo la fuente principal el tránsito vehicular.

En vista de ello, para concientizar a los ciudadanos sobre el uso de transporte público es que este jueves 22 de setiembre Perú se une a la celebración del Día Mundial sin Auto.

Ante este panorama, Infobae conversó con Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar del Perú, quien manifestó que este día debería llevarse a cabo todos los domingos para que los ciudadanos participen más como ocurre en otros países. También, indicó una alta cifra de contaminación ambiental en el país.

“El 70% de la contaminación ambiental proviene de los vehículos por los gases contaminantes. En este día se trata de promover que los ciudadanos tomen conciencia de usar el transporte público en lugar del privado. Sin embargo, en nuestro país no existe un servicio integrado de transporte. Entonces, las personas se compran un auto para desplazarse ante la falta de este servicio”, reveló Quispe Candia a este medio.

El especialista también recalcó que las iniciativas de las instituciones públicas no serán favorables si no se cuenta con un transporte integrado. “Por la falta de este existen colectivos, 300 mil taxis, 24 mil transportes entre combis y custers. La campaña no tiene el efecto que se espera”, sostuvo.

Además, pidió a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) que muestre resultados de la implementación que ha realizado, puesto que aún no existe un avance firme.

“La ATU tiene más de tres años y no hemos visto nada como resultado de su gestión. Se ha creado para que se implemente el servicio integrado de transporte. Luego empezó la pandemia, pero no han tenido por qué retrasarse, los funcionarios han seguido trabajando. Entonces, dónde están los resultados (...) Solo hay el Metropolitano, el Tren y los corredores complementarios. (Este último) debería tener 5 mil buses y tiene menos de 800. Mientras no haya un servicio integrado, de qué nos sirve hacer la campaña de un día sin auto”, exhortó.

Transportes públicos en el Perú. Foto: Andina

Las ciudades más contaminadas

De acuerdo con el estudio realizado por la firma privada IQAir, Perú se ubica en el puesto 26 como el país más contaminado del mundo, mientras que San Juan de Lurigancho es el distrito más perjudicado. Sin embargo, los últimos alcances en tiempo real, las 10 las ciudades más contaminadas en el Perú hasta el momento, se ubican en Lima y Madre de Dios.

♦ Carabayllo (Lima)

♦ Iberia (Madre de Dios)

♦ Lima

♦ Santa Anita (Lima)

♦ San Juan de Lurigancho (Lima)

♦ Vitarte (Región Lima)

♦ Tambopata (Madre de Dios)

♦ Puerto Maldonado (Madre de Dios)

♦ La Merced (Junín)

♦ San Martin de Porres (Lima)

Ciudades más contaminadas en el Perú Foto: IQAir

Asimismo, en una encuesta llevada a cabo por Cabify a más de 3.500 usuarios de su aplicación de multimovilidad a nivel global, se pone de manifiesto que esta problemática ha continuado su ritmo ascendente en las ciudades. Los encuestados que usan auto particular de manera habitual (44%), califica el volumen de tráfico en las ciudades entre muy alto y bastante alto, especialmente en España, Chile y Ecuador, mientras que, en Perú, un 67,6% de los ciudadanos afirma que hay mucho tráfico.

Vehículos electrificados

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), la comercialización de este transporte llegó a 252 unidades en agosto del 2022. Ante la iniciativa del Gobierno para presentar un proyecto de ley que impulse el ingreso de vehículos electrificados al Perú, mencionó que es una buena manera de prevenir la contaminación ambiental.

“Es una solución para evitar la contaminación ambiental, otros países lo han hecho hace mucho tiempo. El problema de nuestro país es que son muy caros (los autos). De todos modos, hay que incentivar reduciendo los impuestos, porque estamos a siglos de distancia”, indica.

Actividades gratuitas

La Municipalidad de Lima ha dispuesto diferentes actividades desde las 10:00 hasta las 16:00 horas en la Alameda 28 de Julio. Empezará con un pasacalle y un flashmob al ritmo de la cumbia peruana psicodélica, lo que promoverá desplazamientos sostenibles.

Después de esta actividad, se desarrollarán talleres dirigidos a niños desde los 3 años y adultos, quienes aprenderán a manejar bicicleta y podrán desarrollar sus habilidades. Ellos serán guiados por especialistas de la Escuela Metropolitana de Ciclismo Urbano de Lima. Además, en el lugar se establecerá una feria ciclística liderada por emprendedores, quienes tendrán accesorios, prendas y todos los productos necesarios para un ciclista.

Asimismo, estará presente la escuela Patina Perú que dará clases gratuitas para las personas que deseen patinar. Por su parte, la Policía Nacional realizará un show para concientizar sobre las normas de tránsito.

Municipalidad de Lima realizará actividades por el Día Mundial sin Autos. Foto: Andina

