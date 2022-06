Día Mundial de la Bicicleta: ¿Cuánto le falta al Perú para tener espacios adecuados y seguros a los fanáticos de este medio de transporte?

Ciclistas podrán vacunarse en la Av. Arequipa. |Foto: Andina

En nuestro país son miles las personas que hacen uso de las bicicletas, ya sea por diversión, por deporte, algunos la utilizan para llegar a sus centros de trabajo, entregas de delivery o un sinfín de actividades que permite este vehículo menor. Pero, ¿realmente nuestro país tiene los espacios adecuados para este medio de transporte?

Para la Asociación de Ciclistas del Perú, la respuesta es solo una: No. Carlota Pereira, presidenta de esta importante agrupación, conversó con Infobae Perú y detalló dos puntos importantes sobre esta problemática que afecta a una gran parte de la sociedad.

“Utilizar la bicicleta como medio de transporte en el Perú es realmente difícil, penoso e inclusive icónico. Somos uno de los países en el mundo donde los choferes son reconocidos como personas avezadas, imprudentes e incluso son asesinos. Esto limita mucho a las personas de salir a las calles a pedalear. Si se quiere hacer ciclismo interurbano, o sea, fuera de la ciudad, tenemos choferes que no respetan la vida . Es increíble como en países tan cercanos como Chile, Colombia, Brasil y Ecuador, tienen un respeto muy grande hacia el ciclista. Sin embargo, estando tan cerca a ellos en nuestro país no ocurre lo mismo”, expresó.

Según comenta la asociación, hay dos casos específicos, el cual, son grandes deficiencias en nuestro país, sobre todo porque limita y expone a los ciclistas.

MTC: estas son las multas que se le aplican a los ciclistas. (Foto: Captura)

Falta de cultura vial

No olvidemos que la cultura vial se refiere a la construcción de una convivencia armoniosa, responsable y de respeto entre todos los que hacemos uso de las vías de tránsito tales como las aceras, rutas, caminos, ciclo vías, pistas, carreteras, etc.

“El problema más grande que tenemos en el Perú para circular es la falta vial. En nuestro país es algo muy evidente la falta de respeto a la vida. Ese es uno de los puntos el cual ha sido muy visto día tras día. Hay ciclistas que mueren o son atropellados por transportistas de camiones, de buses, de autos y estos conductores creen que son dueños de las pistas. Esta mirada tan errada; prioriza al auto por sobre la vida de un ciclista”, sostuvo la presidenta de dicha asociación.

Infraestructura

Para Carlota Pereira, este punto va de la mano con la falta de cultura viral, ya que considera que ningún Gobierno, se ha preocupado por concientizar a la población y esto conlleva a que tampoco haya buena infraestructura con respeto a los espacios para que los ciclistas puedan utilizar.

“En nuestro país está más que claro que toda la infraestructura de carreteras, veredas y otros accesos están pensados para el uso únicamente de los vehículos de cuatro ruedas, llámese buses, camiones, autos, pero los vehículos menores, en este caso las bicicletas no entran en esta infraestructura. Incluso los peatones sufren de estas carencias por falta nuevamente la infraestructura. Las ciudades están diseñadas para darle facilidades a los autos. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer, cambiar el chip. Tenemos que tener en cuenta la pirámide de sostenibilidad por vehículos menores como las bicicletas en donde el peatón está en la cúpula, le sigue el ciclista y luego vienen los transportes masivos de alta calidad y seguidamente otros transportes. Entonces aquí viene estos dos puntos nuevamente si no hay infraestructura no hay cultura vial y si no hay cultura vial tampoco hay infraestructura”, puntualizó.

MULTAS

Como se recuerda, desde el 16 de marzo de 2022, se inicio el registro de multas para los ciclistas infractores. En ese contexto, la presidenta de la Asociación de Ciclistas del Perú indica que no están en contra de ello, porque ante todo hay que ser respetoso de las normas de tránsito, pero sí nuevamente recalcó que la falta de infraestructura limita en muchos casos a que los ciclistas no hagan uso de veredas para proteger su vida e integridad.

“El consejo siempre será que se priorice la vida porque es lo más importante que tenemos, pero qué pasa si no existen ciclovías seguras. Se han visto casos que hay ciclovías que no tienen conexiones y cuando terminan te llevan a avenidas peligrosas para el tránsito fluido. Hace poco multaron a una joven porque usó la vereda para transitar y su respuesta fue, pero la cantidad de camiones que pasan por una avenida urbana es grande y corro el riesgo que me atropellen, entonces de qué estamos hablando”, enfatizó.

Motivos para multar a un ciclista

A continuación, indicamos las principales infracciones y conductas temerarias:

-Está penado manejar en estado de ebriedad. Se sancionará al conductor que tenga más de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre o por consumo de drogas con una multa de S/ 368 y, además, se retendrá la bicicleta.

-Manejar sin sistema de frenos y sin láminas de material reflectante que permitan la visualización de la unidad de forma lateral ocasionará una multa de S/ 184.

-Está prohibido conducir de forma temeraria como hacerlo en vías no permitidas, adelantar vehículos por el lado derecho, conducir con una sola mano o sin agarrar el timón. La papeleta por ello es de S/ 92.

-A los que circulen con personas que no ocupen los asientos especialmente acondicionados para tal finalidad se les aplicará una multa de S/ 92.

-Manejar por la vereda acarrea una multa de S/ 23. Solo puedes manejar por esa vía cuando no exista ciclovía y se encuentre prohibida su circulación por la calzada. También se podrá circular por la vereda si se viaja con una persona menor de 7 años, si quien conduce está embarazada o en condición de discapacidad. Eso sí, al manejar por la acera se debe ir despacio, a la velocidad de los peatones.

Los ciclistas deben contar con el equipamiento básico de seguridad. La bicicleta debe llevar láminas reflectantes a los lados y tener luces delanteras y traseras.

Asimismo, el conductor tiene que usar obligatoriamente el casco durante todo el trayecto y llevar prendas reflectantes en la noche.

