Lorena Álvarez denuncia que el proceso por agresión contra su expareja fue declarado prescrito

Lorena Álvarez y la razón por la que la denuncia contra su expareja por agresión prescribió.

Lorena Álvarez expresó su total indignación contra la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima por haber declarado prescrita la demanda por agresión que le interpuso al economista Juan Mendoza. La famosa periodista lamentó que, al igual que ella, miles de mujeres no obtengan justicia.

Pese a que en el año 2021 había conseguido que en primera instancia se condene a su expareja a un año y ocho meses de prisión suspendida, la apelación no tuvo un resultado favorable y el proceso terminó por dilatarse.

“A pesar de la sentencia condenatoria en primera instancia por lesiones leves (11/2021), en apelación, tanto la Fiscalía, quien me “defendía”, como la parte acusada coincidieron, increíblemente, en que siendo la pena máxima pequeña (3 años) y habiendo pasado 5, debía prescribir”, escribió.

Asimismo, señaló que su demanda se vio perjudicada por la pandemia, por lo que durante más de un año no vieron su caso, ocasionando que finalmente las autoridades judiciales decidan fallar a favor del agresor.

“Es decir, por la lentitud del sistema de justicia, con una pandemia que paralizó todo, y como el delito por el que acusaron “vale tan poco”, no tiene sentido ratificar una condena. Mi abogada, como parte civil, fue ignorada. Al final, las 3 juezas fallaron a favor del agresor”, indicó.

En otro momento, Lorena Álvarez aprovechó unos minutos de su noticiero para pronunciarse sobre este caso y por qué la mayoría de mujeres no confía en el sistema de justicia de nuestro país.

“Gracias a Dios tengo el soporte familiar, amigos, compañeros que me ayudan a sobrevivir con las secuelas y puedo seguir adelante. Pero el problema es que desalienta a otras mujeres, porque la justicia te dice que está bien que te agredan un poquito, que ese delito vale poco”, señaló.

Asimismo, su compañero salió en su defensa y cuestionó al Poder Judicial por permitir que los agresores de mujeres no sean sancionados en nuestro país, poniendo como claro ejemplo a la periodista, quien siendo un personaje público no pudo obtener justicia.

Lorena Álvarez en Twitter.

Hace reflexión

A través de su cuenta de Twitter, Lorena Álvarez reflexionó sobre la poca importancia que le dan las entidades judiciales a los casos de violencia contra la mujer, llegando a citar algunas estadísticas, en la que se da a conocer que muchas mujeres deciden no denunciar a su agresor por falta a apoyo.

“Perdemos las mujeres. La justicia ratificó que, si no estás muerta o desfigurada, el sistema no luchará por ti. Validaron la estadística que explica que una de las razones por las que las mujeres no denuncian es porque su agresión ‘no ameritaba ir a la comisaría’”, lamentó.

