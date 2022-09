Guillermo Bermejo sostiene que Pedro Castillo le aseguró no estar involucrado en actos de corrupción

Guillermo Bermejo, congresista de Perú Democrático.

El congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, le aseguró que no estaba involucrado en ningún acto de corrupción a pesar de que la Fiscalía de la Nación lo investiga en cinco casos relacionados a su gestión. Indicó que cree en la palabra del profesor rural hasta que se muestran pruebas en su contra.

“Yo confío en el presidente, porque he hablado con él de este tema personalmente. Le pregunté, presidente qué es esto, y me ha dado su palabra de que nada de lo que se está planteando es cierto, y yo hasta ahora le tengo que seguir creyendo porque todos esos famosos colaboradores que iban a dar la primicia todas las semanas no aparecen con ninguna prueba”, declaró en Exitosa.

De otro lado, Bermejo sostuvo que, sobre las pruebas existentes en casos como las licitaciones de Petroperú, deberían investigarse a profundidad a fin de hallar a los responsables desde el lado judicial y no político. “Eso tiene que investigarse y sancionarse con todo el peso de la ley. Ahí está la diferencia, yo no estoy cerrando la puerta a una investigación o una posible condena a los que sean culpables”, manifestó.

El aliado del presidente Castillo también tuvo tiempo para lanzar sus críticas contra los medios de comunicación que son muy incisivos con el actual régimen. “Ya nos hubiese gustado que se comporten así en los 90′ con (Alberto) Fujimori y (Vladimiro) Montesinos, que se portaran así con (Alejandro) Toledo, con Ollanta (Humala), con PPK o con Alan García” , expresó.

Pedro Castillo y Guillermo Bermejo en campaña electoral. Foto: Guillermo Bermejo / Facebook

Petroperú y Mariano González

El presidente Pedro Castillo deberá acudir este lunes 5 de septiembre al Ministerio Público para responder a las investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias y encubrimiento personal que le inició la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los casos de Petroperú y la salida repentina del Ministerio del Interior de Mariano González.

El mandatario peruano deberá presentarse a las 8:30 de la mañana de este lunes luego que el fiscal supremo adjunto Marco Huamán señaló que se acepta por última vez (tercera ocasión) el pedido que hizo la defensa legal del jefe del Estado para que esta diligencia vuelva a ser reprogramada respecto a estos casos.

Castillo Terrones acudirá acompañado por sus abogados a la sede del Ministerio Público donde se le tomará la manifestación por el caso de la salida de Mariano González, quien denunció que en el Ejecutivo existen trabajas para dar con el paradero de Juan Silva, exministro de Transportes; su sobrino Fray Vásquez y Bruno Pacheco, quien luego se entregó a la justicia.

Por ello la fiscal Benavides “dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la Administración de Justicia- Encubrimiento Personal. Objeto de la misma son los recientes hechos referidos a los cambios en el sector interior”.

Mariano González considera que Pedro Castillo debe renunciar a la presidencia.

El Jefe de Estado también deberá someterse a las interrogantes de la fiscal por el caso Petroperú, investigación preliminar que Benavides retomó y en el que se acusa a Castillo de presunto tráfico de influencias por la compra de biodiésel en favor de la empresa Heaven Petroleum.

El caso que saltó a la luz el 2021 cuando Pedro Castillo apenas tenía unos meses al frente de su gobierno. El mandarario se reunió con el empresario Samir George Abudayeh Giha y con el entonces gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, en Palacio de Gobierno.

Otro de los temas por los cuales también responderá Castillo es sobre el supuesto liderazgo que se le imputa en una organización criminal que operaba al interior del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante la gestión de Geiner Alvarado, actual ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC).

SEGUIR LEYENDO