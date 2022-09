Chorrillos: Mototaxista fue atacado de cinco balazos por no pagar S/5 diarios a extorsionadores

Mototaxista es atacado en Chorrillos por extorsionadores. (América Noticias)

En el distrito de Chorrillos, un conductor de mototaxi fue atacado de cinco balazos durante la madrugada. Esto debido a que la víctima no quiso pagar un cupo de S/5 diarios a extorsionadores para que pueda realizar el servicio de transporte en dicho distrito, según las primeras informaciones policiales.

Así, América Noticias precisa que, luego de dejar a un pasajero en la cuadra 1 del jirón Los Titanes, el ciudadano extranjero identificado como Luis Alexander Galindo Carranza (32) fue interceptado por un delincuente que iba a bordo de una moto lineal

Inmediatamente, la víctima fue atacada a disparos y presentó heridas en el pecho. Al lograr su objetivo, el sujeto huyó con rumbo desconocido.

Por su parte, los testigos y vecinos de la zona se acercaron hacia la mototaxi atacada para ayudar al herido y trasladarlo al hospital más cercano. Además, el estado de salud de Galindo Carranza es crítico, detalló el matinal.

Cabe resaltar que, el joven mototaxista venía recibiendo amenazas de un grupo de personas que le exigían el pago de S/5 diarios para dejarlo trabajar de forma independiente en Chorrillos. Así lo aseguró un familiar del agraviado, quien prefirió el anonimato.

Peritos de Criminalística llegaron al lugar de los hechos y encontraron cinco casquillos de bala. El Depincri de Chorrillos está a cargo de la investigación del caso.

Dueños de negocios

En la actualidad, los extorsionadores apuntan a nuevas víctimas además de los dueños de negocios: ahora los perjudicados son personas dedicadas al alquiler de departamentos o cuartos de la capital. De ese modo, ellos exigen sumas de dinero a los agraviados mediante amenazas con videos en los que se ven armas, granadas y la provocación de un incendio.

Así, agentes de la Policía Nacional detuvieron a una pareja de delincuentes que pedía el pago de S/500 mensuales a una mujer que alquila habitaciones en el distrito de Los Olivos

“Págame 500 soles y nos van pagando por cuota. Te tenemos marcada y todo precisado. Entonces, háblame, qué quieres: ¿plata o ‘plomito’?”, se escucha en uno de los primeros mensajes de los extorsionadores que se hacían pasar como integrantes de la organización criminal ‘El Tren de Aragua’.

En un segundo audio el extranjero expresa su malestar al conocer que su víctima no seguirá con el pago del cupo: “Ya no hay ningún tiempo. El tiempo ya se acabó. Me dijiste que tenías doscientos soles y ahora dices que no. Te voy a matar a ti y a toda tu familia”, expresa el sujeto.

Extorsión en SMP

En San Martín de Porres (SMP), dos delincuentes a bordo de una moto lineal atacaron a balazos la fachada de un local multiservicios, luego que la dueña de este negocio se negó a pagar cupos.

Dueña de negocio denuncia que es extorsionada y que al negarse a pagar cupo los delincuentes atacaron a balazos su local. (América Noticias)

Una cámara de seguridad logró registrar el preciso instante del ataque de dos disparos hacia el bazar ubicado en la cuadra 2 del jirón Pocitos. Asimismo, el noticiero América Noticias informó que los dueños del local comercial contaron que son amenazados desde hace una semana.

“Estamos siendo víctimas de extorsión y habían mandado un mensaje diciendo: ‘te voy a mandar un regalito’”, contó María Hilario, la dueña del negocio con lágrimas en los ojos.

