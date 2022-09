Wilder Cartagena y su primera impresión de Juan Reynoso: “Es una persona muy directa”

El mediocentro considera que viene con buenas condiciones para enfrentar a México y El Salvador en la próxima fecha de amistosos (Video: Depor)

Wilder Cartagena, volante de la selección peruana, se presentó en conferencia de prensa al completar su segundo día de concentración del la ‘blanquirroja’ en Estados Unidos y analizó la presencia de Juan Reynoso al mando del equipo en su primer periodo de entrenamientos en la fecha FIFA como nuevo DT.

“Cada técnico tiene su forma de trabajar. Ayer fue un día más para conocernos. En general, fue un día también para conocer cómo van a ser los trabajos y con el correr de los días, vamos a ver qué novedades tiene el ‘Profe’ (Reynoso) e ir acoplándonos de la mejor manera, empezando por el partido del sábado”, señaló el pivote.

Asimismo, también habló sobre la figura del ‘Ajedrecista’ y la primera impresión que se han llevado los convocados. “Impactado, no tanto. Hemos hecho muy poco. Lo que sí resalto es que es una persona muy directa. Nos mostró apoyo desde el primer momento. Ha demostrado que siempre va a estar con nosotros y eso es muy importante para todos los jugadores”, indicó para la prensa peruana ubicada en California.

Wilder Cartagena en un partido de la selección peruana ante Argentina en Eliminatorias. (Agencias)

Sobre el puesto titular para los siguientes dos partidos amistosos, el volante afirmó ser consciente de la competencia que existe a la interna. No obstante, él se enfoca en su juego e intensificar sus habilidades para ganarse la confianza del comando. “Siempre la competencia ha sido dura. Nos llevamos muy bien como todos pueden ver. Todos son jugadores con mucho potencial, que destacan en su club y tienen nivel. Eso me hace crecer como jugador, me hace mejorar en muchos aspectos y siempre es importante tener una competencia así”, admitió.

El futbolista natal de Lima también consideró oportuno valorar a sus compañeros. Sobre todo, a los que fueron nuevamente llamados a integrar la convocatoria oficial; pese a no haber participado activamente en la última etapa de la era ‘Gareca’.

“Siempre fueron parte de la Selección. No les tocó estar como a mucho de nosotros en algún momento. Pero creo que nunca salieron, siempre estaban en contacto y mostrándonos apoyo. Ahora que han llegado aquí, es una alegría verlos, son muy importantes y esperemos que les vaya de la mejor manera en este nuevo proceso”, resaltó en relación a Raúl Ruidíaz, Yordy Reyna, Anderson Santamaría, entre otros futbolistas que retomarán las riendas del equipo absoluto después de un determinado tiempo.

Wilder Cartagena no ha podido anotar un gol con la selección peruana.

Por último, confesó que el ‘Tigre’ sí se despidió de los Seleccionados de una manera inusual y poco planeada. “Cuando se dio todo eso, hablamos un poco con el ‘Profe’ (Ricardo Gareca), nos mandó un mensaje a todos despidiéndose. Después de siete años, era imposible de que al menos envié un mensaje. Pasaron muchas cosas, momentos buenos, pero también momentos duros que el grupo sacó adelante. Es parte del fútbol y los ciclos terminan, como en este caso. Empiezan otros, como el reto que viene ahora, con las ganas de clasificar a un Mundial. Es importante que sigamos unidos y con la humildad de siempre”, concluyó con los temas relacionados a la ‘Bicolor’.

Wilder Cartagena y su presente en el Orlando City

El pivote también enfatizó su actualidad en la Major League Soccer. Después de haber sido fichado el pasado mes de agosto por el Orlando City, el primer análisis es positivo. “En la Selección siempre están atentos a lo que hacemos nosotros en nuestros clubes y gracias a Dios pude tener tres partidos seguidos”, afirmó para los medios de comunicación.

“Por ahí estaba un poco preocupado por eso, porque pensé que iba a llegar con pocos minutos a la Selección pero al final se me pudo dar un campeonato, con pocos minutos. Siempre es importante salir campeón en el extranjero, es muy lindo, es la primera vez que me pasa”, agregó el mediocampista.

Wilder Cartagena se estrenó con gol en el Orlando City B. (Orlando City)

Con cuatro partidos jugando desde el arranque, Wilder Cartagena evalúa que las decisiones de su club han resultado favorables para su propio desarrollo como futbolista. “En cuanto a mis partidos, he llegado muy bien, con una victoria para mi club, creo que llego con muy buena forma y espero tener minutos en el partido del sábado y seguir demostrando que estoy bien”.

“Se me dio la oportunidad (de ser titular en Orlando City) y hay que aprovecharla. Tuve muy buenos partidos, estadísticas buenas, comentarios buenos, eso siempre es importante. Vamos a esperar a la vuelta, pero ahorita estoy mentalizado en el tema de la Selección y una vez que volvamos al club veremos que pasa. El ‘Profe’ (Óscar Pareja) ya tiene la presión y veremos qué decide”, concluyó el seleccionado nacional quien, además, registra 18 partidos oficiales con el combinado patrio.

El pivote de 27 años entró durante el tiempo suplementario de la goleada 3-0 al Sacramento Republic para sentencia la obtención del título (Video: MLS)

SEGUIR LEYENDO