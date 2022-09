Tula Rodríguez saca cara por su hija tras insultos de una usuaria: “Da lástima que se metan con una niña”

Tula Rodríguez saca cara por su hija tras insultos de una usuaria. (América TV)

Este 20 de septiembre, Tula Rodríguez no dudó en defender a su hija luego de que esta recibiera algunos insultos en redes sociales de parte de una mujer que no dudó en comentar acerca de su rostro. La conductora de ‘En Boca de Todos’ se mostró indignada por las palabras de una usuaria que no tuvo reparo en atacar a una menor de edad.

“¿Eres mongolita? O así eres, tienes cara de media extraña...”, fue lo que le escribió una internauta a la adolescente de 13 años en su cuenta oficial de Instagram tras publicar un vídeo junto a su madre de las compras que realizó en el emporio comercial de Gamarra.

Esto no pasó desapercibido para Valentina, hija de Tula Rodríguez, y decidió contestarle compartiendo con todos sus seguidores el desagradable mensaje. Además, escribió un texto donde aseguró que no le afecta ninguna crítica hacía su persona y lamentó haber leído dicho comentario de una señora que también es mamá.

“Miren lo que me pone esta señora, que es mamá y tiene familia. Yo puedo entender todo tipo de comentarios, la verdad no me afectan, pero me da pena por su hermosa hijita que tenga una mamá que insulte a otra niña casi de la misma edad de su propia hija”, escribió la primogénita de Tula y Javier Carmona.

Hija de Tula Rodríguez se defiende de críticas. (Instagram)

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues Tula Rodríguez aprovechó las cámaras de su programa para sacar cara por su pequeña y aplaudió lo que escribió en las historias de su cuenta de Instagram. Asimismo, indicó que entiende que haya todo tipo de comentarios en redes por ser una figura pública, pero no puede prohibirle a su hija que utilice las plataformas digitales.

“Entiendo que yo soy una persona pública y mucha gente dirá ‘saca a tu hija de las redes’. Ella es una niña de 13 años y quiere estar en las redes como muchos muchachos. Es lamentable que una mujer adulta pueda insultar a una criatura. La redes sociales están hechas para hacer contenido, pero tenemos que parar la mano, no podemos estar insultando de esa manera”, dijo la presentadora.

“Recibir ese tipo de insultos es una lástima. Sea la hija de un artista o no, no podemos insultar. Hay una frase bastante triste: ‘Cómo eres mongolita’, o sea... eso es una falta de respeto para la sociedad, debemos ser más empáticos, así mi hija tenga una habilidad diferente o no, hay muchos niños que tienen síndrome de Down, Asperger... No podemos insultar, no podemos pasarnos preguntando ‘por qué eres así’, con términos que me dan vergüenza repetir”, agregó.

Tula Rodríguez defiende a su hija de los insultos de las redes sociales. (Captura)

Por su lado, Maju Mantilla respaldó a su compañera y resaltó que existen muchas personas que se crean perfiles falsos para enviar textos ofensivos. “Es terrible Tula. Las redes son una bomba de tiempo en cuanto ataques. Siempre hay personas que se escudan con nombres falsos para atacar, insultar y están siempre ofensivos . ¿Se sienten bien haciendo eso?”.

Finalmente, la exreina de belleza envió un contundente mensaje. “Hay que ser muy respetuosos y tener mucho cuidado. Por favor, no hagan mal uso de las redes sociales, estas no están para atacar ni para insultar o estar de una forma ofensiva“, sentenció.

SEGUIR LEYENDO