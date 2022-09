Horacio Zimmermann: “No puedes poner un árbitro con tres partidos en Primera”, dijo sobre la terna del Alianza vs Stein

El periodista deportivo considera que no solo se perjudica un club, sino la totalidad del fútbol peruano (Video: Movistar Deportes)

El último fin de semana, al concluir la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022, se desató la polémica por las decisiones arbitrales en el fútbol peruano. En el duelo entre Alianza Lima y Carlos Stein se cobró un penal sobre el final del partido que provocó el triunfo ‘blanquiazul’ y se generó la controversia.

Una falta de Óscar Vílchez en contra de Pablo Lavandeira, generó la ventaja de Alianza Lima en el marcador, y las opiniones se diversificaron a favor o en contra de la acción, además, de posturas referentes al arbitraje peruano. Una de ellas fue del periodista Horacio Zimmermann.

“Si tienes un partido que va a definir cosas, no solo de un lado sino de los dos, porque Carlos Stein se está jugando la baja y Alianza se juega la posibilidad de seguir peleando el Clausura, que es importantísimo para el equipo de ‘Chicho’ Salas. No puedes poner un árbitro que tiene tres partidos en primera división. Por lo menos, tienes que poner a un árbitro que así sea malo, o se vaya a equivocar, tenga una lista de partidos que justifiquen que esté en uno de esta índole”, señaló Zimmermann en el programa deportivo Al Ángulo a manera de dar inicio al debate.

El comunicador no solo cuestionó el penal tentativamente mal cobrado a favor del club ‘Victoriano’, sino también la decisión del ente encargado del arbitraje y su nula capacidad para tomar decisiones de acuerdo a determinados cotejos. “Además de que hay árbitros malos, la elección desde la gestión de la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) es mala. No pueden poner un árbitro así en un partido como este. Tienen que poner un árbitro que por lo menos tenga una espalda. Así se equivoque, ya habrá justificación”, añadió en su reflexión.

José Chávarri, otro de los panelistas de Al Ángulo, tampoco dudó en mostrarse a favor de lo mencionado por su colega y aportar a la crítica. “He visto, literalmente, siete veces el penal y escuché a Vílchez y entiendo su malestar. No solamente en este partido, sino que es una cuestión que afecta a todo el arbitraje. Yo ya lo he dicho, con mucho respeto. Esto que ocurre, es una cuestión de ineptitud. Alguno me podrá decir que todo esto está arreglado, a mí no me consta. No tengo esa información, no escucho aquí a alguien que diga que han pagado. Históricamente, eso se dice de muchos partidos”, indicó en vivo.

“¿Por qué digo que es ineptitud? Porque se perjudica a todos los equipos, no hay ni uno que se salve. Si de un lado van a decir ‘Al otro perjudica más’, es mentira. Todos se perjudican, al de alado, al de al frente, al chiquito y al grande también. A todos. Es ineptitud total y falta de criterio, yo no lo encuentro otra explicación”, concluyó con su denso mensaje.

El juez principal del mencionado duelo entre Alianza y Stein fue Christian Santos. De nacionalidad peruana y con de edad, debutó en Liga 1 2022 el pasado mes de agosto. Lleva en su registro tres partidos, 19 tarjetas amarillas, una segunda tarjeta amarilla (que generó la expulsión del futbolista involucrado) y tres tarjetas rojas.

