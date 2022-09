Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci: fecha, hora, estadio y más de las finales de Liga Femenina

Alianza Lima y Carlos A. Mannucci se medirán en la final de Liga Femenina de Fútbol.

Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci jugarán la final de la Liga Femenina de fútbol nacional. La organización de esta competencia anunció que ya no se definirá al campeón a partido único, sino que se disputará ida y vuelta. Asimismo, compartió la programación de dichos compromisos, en los cuales saldrá el representante peruano de la Copa Libertadores 2022.

El primer compromiso se llevará a cabo este domingo 25 de setiembre a las 14:00 horas en el estadio Mansiche, mientras que el segundo se realizará el jueves 6 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva. Estos encuentros serán transmitidos por la señal de Movistar Deportes (canal 3 o 703).

Las ‘blanquiazules’ obtuvieron su boleto a la final de esta competición tras ganarle 4-3 en penales a Sporting Cristal. En cuanto a las trujillanas, sellaron su clasificación por el mismo medio con un contundente 4-1 sobre Universitario de Deportes.

Programación de la final de Liga Femenina de fútbol peruano.

Polémica por único partido

Antes de que la organización de la Liga Femenina anuncie las finales, ida y vuelta, se tenía programado que se resuelva a partido único. Ahí se desató una polémica, pues las ‘íntimas’ querían que se jugara en Matute. El técnico de Carlos A. Mannucci habló sobre ello y encendió aún más la controversia con sus declaraciones.

“Donde nos digan vamos a ir a jugar, si quieren jugar en Matute vamos a ir, no hay problema, es un partido de fútbol. Igual acá (Trujillo) van a ser locales porque hay mucha gente de Alianza, que no estén pataleando pero que programen porque queremos saber dónde vamos a jugar, no sé si será en altura o en el calor”, expresó Luis Cordero en conversación con Ovación.

Alianza Lima en búsqueda del bicampeonato

Alianza Lima quiere conseguir su segundo título consecutivo. El ‘equipo del pueblo’ se volvió a meter a una final de la Copa Femenina y espera repetir lo que sucedió en el 2021, en el cual venció por la mínima diferencia a su clásico rival Universitario de Deportes con gol de Neidy Romero.

Alianza Lima venció por la mínima diferencia a Universitario en la final de la Liga Femenina 2021.

Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2022

La Copa Libertadores Femenina realizará su décimo cuarta edición, donde compiten los mejores clubes de la región e iniciará el próximo 13 de octubre en Ecuador. Precisamente, la Conmebol hoy anunció los grupos y se pudo conocer a los rivales del representante peruano, el cual saldrá de Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci.

Grupo A

Corinthians de Brasil

Olimpia de Paraguay

Always Ready de Bolivia

Deportivo Cali de Colombia

Grupo B

Campeón de Ecuador

Defensor Sporting de Uruguay

Boca Juniors de Argentina

Ferroviária de Brasil

Grupo C

Palmeiras de Brasil

Universidad de Chile

Subcampeón de Ecuador

Libertad Limpeño de Paraguay

Grupo D

América de Cali de Colombia

Campeón de Perú

Campeón de Venezuela

Santiago Morning de Chile

Grupos de la Copa Libertadores Femenina.

Dato: El actual campeón de la Copa Libertadores Femenina es Corinthians, equipo que venció a Independiente Santa Fe en Gran Parque Central.

Última participación peruana en Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima como flamante campeón de la Liga Femenina del Perú participó en el certamen de la Conmebol. Las ‘blanquiazules’ se ubicaron en el grupo C con Deportivo Cali, Universidad de Chile y Real Tomayapo y rompieron el maleficio de no avanzar de la fase de grupos. No obstante, quedaron eliminados en cuartos de final ante Corinthians.

