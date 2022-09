Sergio Peña explicó la molestia con su club Mälmo: “No permito que alguien sea falso conmigo”

Sergio Peña, mediocampista de la selección peruana, explicó las razones de la publicación en sus redes sociales previo al viaje de Suecia con destino a Estados Unidos para unirse a los trabajos de la ‘blanquirroja’

El volante del Mälmo sueco expresó su molestia a través de su cuenta de Instagram con la frase: “No los extrañaré ni un poquito”. El texto fue acompañado con una imagen del aeropuerto de Suecia en el que embarcó rumbo a Los Ángeles con miras a los entrenamientos de la selección peruana para los partidos amistosos ate México y El Salvador por la fecha FIFA de setiembre.

“No hay ningún tipo de arrepentimiento, por algo hice la publicación. De todas formas, tengo que aclarar que no tengo nada en contra de mi club, ni contra la afición, ni contra la ciudad. Es un club que me ha tratado siempre muy bien desde que llegué, me he sentido muy bien”, afirmó en conferencia de prensa de la selección peruana luego de los trabajos a cargo del técnico Juan Reynoso.

“Pero yo soy una persona muy transparente. Mi publicación quizás sorprende a las personas que están afuera, pero no a las personas que están dentro del club, saben cuál es la situación. Yo siempre he sido muy transparente cuando he estado en un equipo y en este caso fue igual y no he recibido lo mismo de parte de personas que están dentro del club. Espero que en algún momento se aclare la situación porque claramente si hago una publicación así, soy yo el que queda mal, pero yo he sido transparente con el club, con las personas que son los responsables y no he recibido lo mismo de parte de ellos entonces, mi fastidio y molestia lo saben desde antes de la publicación, no a partir de la publicación. Así que no me hago ningún problema”, agregó el volante respecto a la relación con su club Mälmo.

Seguido, Sergio Peña aclaró que la situación no está relacionada con el club, sus seguidores y la ciudad que lo acoge en Suecia. “Recalcar que estoy muy agradecido con el club, porque es un club que me ha tratado super bien y la ciudad también. Pero no estoy contento ni satisfecho por el trato o trabajo que se ha hecho conmigo en estas últimas semanas”.

Sergio Peña detalló las razones de su publicación en Instagram previo al viaje a Estados Unidos

Peña fue consultado nuevamente por los responsables de la incómoda situación que atraviesa y aprovechó en descartar que se trate de una mala relación con el técnico de su club.

“He tenido tres comandos técnicos diferentes (...) pero son personas que están dentro del club que no que han sido transparentes conmigo. Han venido a decirme una cosa y después han hecho otras, entonces son cosas que ni como ser humano ni como jugador voy a permitir nunca porque antes de ser jugador son una persona y la verdad es que cuando las personas vienen con cosas falsas para mi es algo muy fuerte. Yo soy transparente y no permito que alguien sea falso conmigo”, concluyó Peña.

Peña y la era Reynoso

En primer lugar, Sergio Peña se refirió a sus sensaciones luego de las dos primeras sesiones de entrenamientos con la selección peruana y el nuevo comando técnico de Juan Reynoso.

“Ayer fue mi primer entrenamiento y recién nos estamos conociendo con los jugadores. De todas formas, hay diferentes dinámicas de trabajo, no es igual, cada entrenador tiene una forma de trabajar. El ‘feeling’ que se siente es bueno, hay buen ambiente, como siempre fue en la selección. Son casi los mismos jugadores”, mencionó Sergio Peña.

Amistosos de la selección peruana

Juan Reynoso debutará como estratega de la selección peruana en dos amistosos internacionales por fecha FIFA. El primero será ante México el próximo sábado 24 24 de setiembre en el estadio Rose Bowl en Pasadena, California, desde las 20:00 horas (de Perú). El segundo será el martes 27, tres días después, en el estadio Audi Field de Washington DC desde las 7:00 horas (de Perú.)

SEGUIR LEYENDO