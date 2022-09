Víctor Cámara, el galán de telenovelas venezolanas que ahora recauda fondos para ayudar a los más necesitados en el Perú. | Día D.

Es un ejemplo a seguir. El recordado actor de ‘Topacio’, Víctor Cámara, se encuentra comprometido con la ayuda social en el Perú, por ello, se encuentra apoyando una campaña que busca reducir la muerte de niños por el friaje.

El galán de telenovelas venezolanas formó parte de un evento benéfico que organizó la diseñadora de modas Maritza Guevara, con el objetivo de recaudar fondos y así seguir ayudando a los infantes de diferentes ciudades del Perú.

“Este evento promueve la ayuda a los más necesitados de diferentes ciudades del Perú como Cusco, Puno y otras comunidades donde hay niños que mueren por el frío. Eso es inaudito, inconcebible, yo no entiendo todavía cómo es que lo permitimos”, dijo en una entrevista con ‘Día D’.

Asimismo, Víctor Cámara señaló que no es la primera vez que pisa territorio peruano, pues ya en el pasado estuvo aquí y en otras ciudades, a las cuales acude para observar de cerca la problemática que tienen que afrontar.

Víctor Cámara y su ayuda social en el Perú. (Instagram)

Abandonó Venezuela

En otro momento de la entrevista, el actor comentó qué lo motivó a abandonar su natal Venezuela, país en el que construyó la mayor parte de sus sueños y que también se los quitó con la llegada del ‘Chavismo’ al gobierno.

“Tuve muchas invasiones en mi casa de campo. Los logros que yo tuve a lo largo de mi vida los perdí por leyes absurdas e incongruentes. No me lamento de ello porque me enseñaron algo muy importante, me fui sin nada de mi país y volví a comenzar en otro país desde cero”, comentó.

Sobre la inmigración venezolana en el Perú

Víctor Cámara también habló sobre el problema migratorio que sufre a raíz de la llegada masiva de ciudadanos venezolanos, quienes tuvieron que abandonar su hogar para buscar un mejor futuro para su familia.

“Me encontré con muchos venezolanos, incluso algunos policía. Eso me causó mucha curiosidad, cómo es posible que un extranjero sea policía. He visto mucha comunidad venezolana, profesionales venezolanos, algunos trabajando en lo que no es su profesión”, indicó.

Sobre cómo debían de ser tratados los venezolanos que son encontrados cometiendo delitos, el actor sostuvo que deben de ser castigados como si fueron delincuentes comunes, esto con el objetivo de no discriminar a los que ganan honradamente su dinero.

Sigue en pie

El galán de telenovelas venezolanos aseguró que su persona todavía tiene mucho para dar en el mundo de la actuación, pero también destacó sus otras cualidades, como el de empresario y persona.

“Víctor Cámara todavía tiene mucho para dar al mundo en la actuación, pero también en el mundo empresarial y como ser humano. Puedo tratar enseñarles algo en la vida, puedo tratar de hacerles ver lo correcto producto de mi experiencia”, sentenció.

