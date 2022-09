Giovanni Ciccia en ‘La Banda Presidencial’: “Refleja el hartazgo que sentimos hacia la clase política”

Giovanni Ciccia protagoniza 'La Banda Presidencial'. (Instagram)

Giovanni Ciccia vuelve a la ficción en la pantalla grande con el próximo estreno de ‘La Banda Presidencial’, una película que llega a las salas de cine este 22 de septiembre. El actor protagoniza el papel de Ramiro, un maestro harto del desinterés de sus alumnos.

El artista conversó con Infobae y habló de su personaje en este nuevo filme, el cine peruano, su banda ‘Chabelos’ y ‘Al Fondo hay sitio’. Además, expresó su deseo por querer volver a trabajar en la ficción con su amigo de siempre Sergio Galliani.

Giovanni, ¿cómo te sientes ante el próximo estreno de ‘La Banda Presidencial’?

Muy contento, porque no solo se grabó en pandemia, sino que se canceló el rodaje, porque el día que íbamos a empezar a rodar, nos encerraron por la pandemia. Se canceló por primera vez en marzo del 2020 y se retomó en el 2021. Por fin después de dos años se está estrenando. Una gran cosa.

¿Qué muestra esta película?

Creo que es una película que refleja un poco el sentimiento de la gente y el hartazgo de la clase política.

Muestra a cuatro presidentes robando, pero qué más hay detrás...

Esto es un momento anecdótico de la película. La película es más grande, es la historia de cuatro amigos que están muy cansados de ver como se levantan al país en peso, mientras ellos luchan cada día por salir adelante y toman una decisión para cambiar eso que es extrema y que cambia todo de alguna manera.

Un poco sobre sentimiento de los peruanos...

Yo espero que nadie salga a robar un banco por la película (risas). Es una proyección del hartazgo que sentimos todos por la clase política de nuestro país.

¿Qué se llevará el espectador que apuesta por este filme?

De todas maneras, una conexión con nuestro momento político, social, pero sobre todo una película divertida, llena de sorpresas y de situaciones inesperadas. Creo que es una película nueva para el cine peruano, algo distinto, una comedia con un corte social. Es distinto a lo que se ha visto hasta ahora.

¿Cómo es tu personaje, Ramiro?

Es un profesor muy decepcionado del poco interés de sus alumnos por los conocimientos que a él le apasionan y que además tiene una hija enferma, no le alcanza el sueldo para pagar las medicinas. Cada personaje representa un área de nuestro sistema.

'La Banda Presidencial'. (Instagram)

¿Cuáles son?

La educación es mi personaje (Ramiro); la salud que es el enfermero interpretado por Andrés Salas; el comerciante, que es Haysen Percovich quien tiene una tienda de informática y también Emilram, que es un transportista que maneja una combi. Cuatro áreas importantes que nuestro Estado debería asegurarnos a partir de los impuestos que todos los peruanos pagamos.

Gastos básicos que muchos no pueden sustentar…

Así es, lo básico, la salud, la alimentación, el trabajo, el transporte que como peruanos nos pasamos la vida pagando impuestos y no lo vemos reflejado en una retribución real. Eso les pasa a los personajes, están hartos de empujar el carro, de contribuir con el país y no recibir nada a cambio.

Esta es una apuesta diferente, ¿cómo ves al cine peruano actualmente?

El cine peruano ha sido golpeado muy duro por la pandemia, fue mucho tiempo sin poder exhibir nuestros trabajos, se siguió filmando en condiciones bastante difíciles, estamos levantándonos de una etapa bien dura. Hay que esperar que se reactive todo esto, sobre todo por parte del público que vuelva a ver cine peruano, como lo estaba viendo antes. Me parece que la gente ya no está yendo tanto como antes al cine.

Antes has estrenado ‘Cosas de amigos’, ¿cómo lo recibió el público?

Hemos pasado los 100 mil espectadores y es una cifra fantástica. Muy buenos comentarios, la gente lo ha disfrutado mucho.

Ahora estás con Diego Montalbán en AFHS. ¿Cómo sientes la acogida del público?

Me encanta porque fue una apuesta sin saber bien que iba a pasar y cómo el público iba a recibir el regreso de una serie tan icónica, la gente la ha recibido muy bien. Estoy contento de ser parte de esta aventura. Ha sido muy bien recibido.

'Los Montalbán' de AFHS. (Instagram)

Le ha dado un giro a la antigua historia…

Es algo nuevo y la gente se ha enganchado muy bien.

En redes se decía que Diego Montalbán era como un nuevo Miguel Ignacio...

Si comparas, puedes encontrar similitudes de todos los personajes. Los Maldini con los Montalbán, pero la historia es nueva. Este señor es un chef, es bastante más perverso que Miguel Ignacio. Pero son amigos, Miguel Ignacio y Diego Montalbán son amigos de la vida en la ficción también, es probable que tengan formas de pensar similares.

Sergio Galliani y tú son amigos en la vida real, ¿te gustaría que vuelva a la serie?

Yo estoy trabajando con Sergio (Galliani) con nuestra banda ‘Chabelos’ y ya tenemos conciertos hasta fin de año. Con él sigo trabajando, pero me encantaría que Miguel Ignacio vuelva a la serie porque podríamos hacer unas canalladas juntos (risas).

Giovanni Ciccia y Sergio Galliani. (Instagram)

¿Cómo va Chabelos? Parece que el tiempo no pasa por ustedes

Es un lujo haber pasado los 50 años y seguir teniendo conciertos con más de mil personas. De verdad es un regalo increíble. Es una maravilla y sobre todo con mucha gente joven. Parece que los chicos aprenden a escuchar Chabelos porque sus padres se lo enseñan.

¿Sientes que hay algún sueño que te falta cumplir?

Yo nunca pienso en el futuro, yo pienso en el presente. Trato de disfrutarlo al máximo y vivirlo intensamente. Nunca me he proyectado a nada, todo ha pasado y mira ha pasado bien. Nunca he preparado nada, todo ha sido muy espontáneo. Lo prefiero así.

¿Cómo organizas tu tiempo ante tantos proyectos?

Ya no tengo tiempo para nada, estoy haciendo teatro, estoy por estrenar ‘La Banda Presidencial’, estoy haciendo televisión, música. El poco tiempo que me queda es para estar con mi familia. Siempre voy a dormir a mi casa, eso es importante. La familia es lo más importante.

SEGUIR LEYENDO