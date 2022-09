Elecciones 2022: Esta es la región con la mayor cantidad de candidatos jóvenes

Lima apenas cuenta con 90 candidatos jóvenes en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Con frecuencia se menciona que la cantidad de peruanas y peruanos jóvenes votantes asciende a ocho millones; sin embargo, su participación en las elecciones no se limita a su marcar un aspa en la cédula de votación. Sus nombres también aparecen en las listas de candidatos y en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, las autoridades se han asegurado que al menos 20% de candidatos de cada agrupación sean jóvenes menores de 29 años.

El portal de voto informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestra que Loreto es la región con la mayor cantidad de candidatos jóvenes con 135 de los 340 que participan en esta elección. Le siguen Ancash (129), Puno (116) y Arequipa (115) en la lista de regiones que superan los cien candidatos jóvenes. En Loreto como todas las otras regiones del país son las mujeres jóvenes las que son mayoría en las listas (87).

Antes de Lima que cuenta con 90 candidatos jóvenes, le anteceden Cusco (98), La Libertad (95) y Huánuco (90). Al dividirse por género, ninguna región cuenta con más de cien candidatas mujeres. Ancash y Puno, los departamentos con mayor cantidad de aspirantes femeninas, registran 89 cada una. La capital apenas logra a sesenta mujeres frente a los 30 varones que aspiran a un cargo de elección popular.

Ocho millones de peruanos y peruanas menores de 29 años votarán el domingo 2 de octubre.

Apurímac es la región con la menor cantidad de candidatos jóvenes con solo 31 frente a los 90 que postulan. Muy cerca de este se encuentra Amazonas con solo 35 candidatos menores de 29 años. Se trata de una cifra baja en comparación a la región Loreto que lidera la lista y se encuentra muy cerca de esta geográficamente. En el caso de candidatas mujeres es Huancavelica la que apenas cuenta con 41 candidatas mujeres.

El candidato más joven

Con 26 años, Gherald Antonio Joavis Rosas Vásquez busca ser el próximo alcalde de Santa Anita. Se trata de un bachiller en derecho egresado de la Universidad de San Martín de Porres que ha llevado cursos de especialización en la Universidad Carlos III de Madrid. Su experiencia laboral la inició en el 2016 con 20 años como practicante del departamento legal del Consorcio Alfonso Ugarte.

La información consignada al JNE señala que trabajó como servicio de apoyo administrativo en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (Sucamec) para luego continuar como practicante en una notaría. Es recién en el 2020 que se inicia como secigrista y luego como auxiliar judicial en la Corte Superior de Justicia del Callao, entidad donde trabajó hasta este año.

Gherald Rosas (Partido Morado) busca ser el próximo alcalde de Santa Anita con 26 años.

Teniendo en cuenta que su ingreso anual asciende a S/ 51.916 se calcula que su remuneración mensual es de S/ 3.708. No ha declarado ingresos por parte del sector privado y ha dicho que no cuenta con ningún tipo de inmueble, mueble u otros. Asimismo, no cuenta con sentencias en el ámbito penal ni sentencias alimentarias, contractuales, laborales o de violencia familiar.

El candidato postula con el Partido Morado, agrupación a la que pertenece desde el 1 de marzo de 2019, según el Registro de Organizaciones Políticas. No ha sido elegido para ningún cargo dentro de su organización y este es su primer intento para ser elegido en un cargo de elección popular.

Los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer más sobre los candidatos de su preferencia a través de la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Se espera que esta herramienta sirva de apoyo en la búsqueda de figuras que representen sus deseos para con su distrito, provincia y región.

