Usuaria revela fecha de boda de Brunella Horna y Richard Acuña: ya tienen lista de regalos

Brunella Horna y Richard Acuña ya tendrían fecha de boda. (Instagram)

Brunella Horna y Richard Acuña se comprometieron en julio, pero solo tendrían unos pocos meses juntos para disfrutar de su noviazgo. La pareja ha sorprendido al señalar que este mismo año se realizaría su boda, por lo que se encontrarían en una coordinación express para tener todo a tiempo.

Aunque, en una anterior oportunidad la conductora de ‘América Hoy’ confesó que este año se casaría, no había revelado la fecha. Sin embargo, una astuta usuaria en redes sociales, compartió la lista de novios que ha creado la pareja en una conocida tienda por departamentos que tiene una fecha específica, que sería el día de su boda.

A través de la cuenta Instarándula se compartió un pantallazo de la lista de regalos de Brunella Horna y Richard Acuña, allí se lee la fecha 17 de diciembre del 2022. La usuaria comentó : “Brunella se casa el 17 de diciembre, ya tiene su lista de regalos en la web de una tienda por departamentos”.

Brunella Horna se casaría el 17 de diciembre. (Instarándula)

Hasta el momento, ni la conductora de televisión, ni el empresario se han pronunciado sobre el tema. Sin embargo, es muy probable que esta sí sea una fecha cercana ya que en anterior oportunidad Valeria Piazza comentó que el matrimonio de la popular ‘Baby Brune’ sería después de la suya que se dará en noviembre.

¿Dónde se casarán?

Hace unas semanas, Samuel Suárez, creador de ‘Instarándula’, reveló en sus redes sociales que se habría confirmado el lugar del matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña. Debido al alto poder adquisitivo que tiene el hijo de César Acuña, no habrían escatimado en gastos por conseguir la mejor locación.

Fue entonces que, el popular ‘Samu’ comentó que tenía algunas fuentes que le habrían confirmado que la locación para este ostentoso matrimonio sería en ‘Chan Chan’, en La Libertad. Incluso lo calificó de ‘la boda del año’.

“De la boda de Ethel, nada. Más me llama la atención la boda de Brunella Horna con Richard (Acuña) que la vez pasada, ‘ratujas ‘los captaron coordinando algunas cosas en la imponente Chan Chan. Esa va a ser la boda, ya la vi ya”, comentó en sus redes.

Boda de Brunella Horna y Richard Acuña sería en Chan Chan, según Samuel Suárez. (Instagram)

Además, reveló que la pareja estaría trabajando con los organizadores más cotizados del país, quienes se encargarán de todos los detalles de este día especial para ambos. Por lo que no se les escaparía ningún detalle. “Ya me contaron que va a ser así de top. Mis contactitos allá en Trujillo me han dicho que se han con las más top, top una boda que va a ser de lujo completo, derroche opacando a todas las demás, definitivamente la que sería la boda del año, imagínense”, sentenció.

