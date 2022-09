Martín Vizcarra critica a Pedro Castillo por no gobernar: “Su prioridad es protegerse a él, a su esposa, hija y ministros”

El político asumió la presidente del Perú tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczinsky (El Peruano).

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, volvió a arremeter contra el actual mandatario Pedro Castillo. En esa ocasión, el también exgobernador regional de Moquegua indicó que el profesor cajamarquino ya no tiene como prioridad gobernar el país, sino, salvaguardar su libertad y la de su entorno.

“El presidente (Pedro) Castillo ha dejado de tener como prioridad gobernar, para protegerse a él, a su esposa, a su hija, a sus ministros”, manifestó desde la región de Piura, en donde dio a conocer sobre el proceso de consolidación de su organización política, Perú Primero.

Por tal motivo, Vizcarra Cornejo se mostró de acuerdo con un posible adelanto de elecciones generales, ya que la vacancia no es la solución al problema porque el Parlamento tiene muy baja aprobación. Asimismo, criticó al Poder Legislativo por censurar y retirar de la presidencia de la Mesa Directiva a la parlamentaria Lady Camones.

“El gobierno ha demostrado que no está llevando a buen destino al país. La confianza que tenían hace un año de parte de la población se ha perdido. En consecuencia, va perdiendo legitimidad”, expuso. “¿Si sale Castillo se solucionan todos los problemas? (...) El Congreso tiene aún mayor desprestigio, ya que está trabajando en base a sus intereses particulares”, señaló.

Pedro Castillo en el Congreso de la República.

Esta no es la primera vez que el expresidente se refiere al adelanto de elecciones. Hace unos días, desde Trujillo, también mencionó que el jefe de Estado no cuenta con liderazgo y presenta ineficiencia en su mandato.

“El Perú no puede estar supeditado a esas circunstancias. Entonces, debería buscarse la opción de cambio de presidente, pero con cambio del Congreso, es decir, elecciones generales en un plazo corto, que no pase del año 2023. No veo viable que se vaya el presidente Castillo y se quede a cargo de la presidencia del Perú un Congreso que, según la última encuesta, solo el 1% confía en sus decisiones”, indicó a La República.

Adelanto de elecciones

Como se recuerda, la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, y la legisladora Susel Paredes presentaron dos proyectos-uno cada funcionaria-sobre el adelanto de elecciones presidenciales y congresales. Esto como medio para salir de la crisis que vive el país.

Hace algunos días, la congresista Digna Calle sustentó su proyecto en la Comisión de Constitución, pero la legisladora Paredes no pudo sustentar dicho proyecto debido a que se encontraba de viaje. Por ello, fue invitada a presentar el proyecto de ley 1918. Asimismo, el día de hoy, también se revisó el proyecto que busca reducir votos para la vacancia presidencial de 87 a 78.

