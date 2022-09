María del Carmen Alva, Rosangella Barbarán y Alex Paredes solicitaron pasajes y viáticos para viajar a Ruanda

Legisladores pidieron permiso y también pagos de pasajes aéreos.

Una serie de polémicas y cuestionamientos ha generado la solicitud de tres congresistas para viajar al exterior del Perú, indicando que el Estado debería asumir el costo de sus pasajes aéreos y viáticos.

Según las cartas oficiales dirigidas a Lady Mercedes Camones Soriano, quien en ese entonces ocupaba el puesto de presidenta del Congreso de la República, lo legisladores anuncian que han sido invitados a la 145° Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas.

Del mismo modo, el Oficio N° 594-2022-AAPG-CR, remitido por Alex Antonio Paredes Gonzáles, se precisa que mediante acuerdo de Mesa Directiva N° 078-2021/MES-CR, se le designó como Miembro del Comité Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria.

También agrega que, el señor Martín Chungong, secretario general de la Unión Interparlamentaria informa de la realización de dicho evento que tendrá lugar en Kigali Convention Centre (KCC), Kigali - Ruanda.

Pide que se les cubra sus viáticos y pasajes aéreos.

La fecha de los días de viaje, según el escrito, sería entre el 11 y 15 de octubre del presente año, motivo por el cual solicita, a la entonces presidenta del Congreso, Lady Camones, la autorización correspondiente que le permita ausentarse del Pleno en las fechas indicadas.

Sin embargo, lo que sorprende en el documento, que tanto el legislador, como María del Carmen Alva y Rosangella Barbarán piden que se les cubra los pasajes en avión y viáticos correspondientes durante su estancia en dicha asamblea.

En el caso de la parlamentaria fujimorista, argumenta en el oficio que envió a la oficina de la presidenta del Congreso de la República, que ella fue invitada por el Grupo Geopolítico de América Latina y El Caribe, ante la Unión Interparlamentaria GRULAC-UIP.

“Como miembro del Comité Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio, de dicha entidad, pido se me pueda considerar como uno de los miembros integrantes de la delegación parlamentaria que viajará al mencionado evento y se disponga la asignación de los viáticos y pasajes”, redacta en el documento Rosangella Barbarán.

Oficio remitido por legisladora de Fuerza Popular.

Por su lado, María del Carmen Alva Prieto, realiza la misma solicitud, asegurando que también fue invitada y que necesita que le cubran los mismos gastos que los anteriores congresistas detallaron en sus respectivos oficios.

Hasta el cierre de esta nota, se desconoce si los pedidos de los tres parlamentarios fueron aceptados y si está confirmada su participación en la 145° Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas.

Maricarmen Alva solicitó viáticos y pasajes aéreos.

Como se recuerda, este miércoles 14 de setiembre, la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva se pronunció a favor de que sea el mandatario peruano quien asista al parlamento para dialogar con el nuevo encargado del Congreso, José William.

“Estoy totalmente de acuerdo, es él quien tiene venir porque en esta coyuntura tan difícil y esta es la casa del pueblo, creo que a esta casa debe venir el presidente si él quiere dialogar”, precisó.

Por otro lado, indicó que en todo este año que asumió la presidencia Castillo Terrones no la invitó nunca a un encuentro de diálogo.

“Este Congreso no ha sido obstruccionista como quieren decirle, siempre hemos dado el voto de confianza, hemos aprobado muchos proyectos de ley. Lo que no es verdad es que haya habido muchos proyectos de ley y que no se los hemos aprobado, de ninguna manera” señaló.

SIGUE LEYENDO