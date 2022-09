Ministra de la Mujer señala que los congresistas “voltean la cara” frente a la acusación de violación contra Freddy Díaz

Ministra Claudia Dávila cuestionó actitud del Congreso frente al caso del parlamentario Freddy Díaz.

El congresista Freddy Díaz, acusado de haber violado a una trabajadora suya, ha recibido una sanción de 120 días de suspensión; sin embargo, persiste la exigencia de desaforarlo del Congreso. Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, ha cuestionado que la representación nacional no haya otorgado una sanción ejemplar al cuestionado parlamentario.

“Yo lo he dicho y lo recalco, en el Congreso pareciera que este tema está normalizado”, dijo la representante del Mimp sobre el crimen que habría sido cometido en la oficina del congresista. Además indicó que “todos voltean la cara y no pasa nada” ya que no se ha actuado con la celeridad necesaria. Cabe recordar que el hecho ocurrido el 27 de julio, recién recibió una sanción el miércoles 7 de septiembre.

Para la ministra, la supuesta violación supone un acto grave, sobre todo por haber sucedido en las instalaciones del Congreso de la República, una institución “que tiene la mayor representatividad en el Perú”. “Si bien está desgastada la aprobación [del Parlamento], eso no significa que tengan carta abierta para hacer las cosas que están haciendo. Ellos tienen un compromiso asumido con todos sus electores”, precisó.

Freddy Diaz. | Foto: Agencia Andina

Cabe precisar que si bien la mayoría del Congreso votó a favor de su suspensión, el caso Freddy Díaz todavía no ha sido revisado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hasta que este grupo parlamentario no llegue a ser instalado no se podrá dar inicio al solicitado pedido de desafuero e inhabilitación. Por ello, Dávila ha instado a que se actúe con la celeridad correspondiente.

“Tienen que rendir cuentas de esa labor de fiscalización, que muy bien hacen en otras actividades, pero en esta ocasión ha sido muy tibia”, agregó la ministra. Se sabe que la congresista Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional contra del parlamentario Díaz luego de ser acusado de violentar sexualmente a una trabajadora del legislativo.

En el documento enviado por parte de la congresista de Avanza País, se solicita destituir a Freddy Díaz de su cargo como legislador y también que sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años; la denuncia fue remitida a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rocío Salinas.

Hasta la primera semana de agosto, Freddy Diaz continuó desarrollando sus labores en la oficina parlamentaria donde presuntamente habría ocurrido la violación sexual. (Andina)

Fallece un testigo

El último martes, la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, anunció que un testigo clave, en el caso del congresista Freddy Díaz Monago, a quien se le acusa de violación a una trabajadora de su despacho, falleció los primeros días de agosto. El suboficial, identificado como Percy Pineda Toscano, se encargaba de la seguridad de la puerta del edificio ubicado en el jirón Azángaro, donde habrían ocurrido los hechos.

Pese a la muerte de este testigo, según la defensora del Pueblo, existirían varios elementos claves para que permitirían la continuidad de las investigaciones. Entre estas pruebas figuran los testimonios y videos obtenidos de tres celulares.

“Decimos que hay complejidad por todo lo que está significando, pero confiamos en que los elementos que se tienen, los testimoniales, darían cuenta del hecho y la declaración de la víctima”, indicó la defensora del pueblo al diario El Comercio. “Hay un reconocimiento médico legal, Lo que esperamos desde la defensoría es que se dé con la mayor celeridad y rigor. Que se cumpla con todas las diligencias”, añadió.

