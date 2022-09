Exdirector de Inteligencia insistió sobre firma falsa en documento que autorizó salida de Harvey Colchado

Whitman Ríos reconoció existencia de documento con firma falsificada.

Nuevas versiones sobre la firma falsa en el documento que ordenaba la salida del cargo de Harvey Colchado se conocieron este miércoles 14 de setiembre. Esta vez, el exdirector general de Inteligencia del Mininter, se pronunció sobre la originalidad de la rúbrica.

A través de una entrevista con RPP Noticias, Whitman Ríos , señaló que el memorándum remitido para autorizar que el coronel de la Policía Nacional del Perú no ocupe más el cargo de jefe de la División de Búsqueda, tenía una firma falsa.

“El contenido era real, pero falsificaron la firma. El coronel Sánchez Lira lo firmó, por supuesto. ¿A quién le interesaría deslegitimar todo esto? ¿ A quién le interesaría hacer eso?”, precisó hace algunas horas en el medio local.

Documento que oficializa el retiro de Harvey Colchado de su puesto en la Digimin.

Asimismo, aseguró que no tiene idea sobre su salida del cargo que se dio este martes 13 de setiembre por segunda vez, pero a la vez indicó, que no pedirá explicaciones sobre lo sucedido.

“No tengo ninguna explicación, es más, no tengo que especular nada. Quienes me separaron tendrán que decir por qué me sacaron, pues le juro que ni idea”, detalló en RPP.

Del mismo modo, manifestó que, para él, cuando existen cargos de confianza el sistema funciona de esa manera, ya que te señalan desde cuándo trabajas y hasta qué fecha cumples funciones.

“Es así, trabajas desde aquí hasta que yo te diga basta y yo como profesional que soy me fui”, añadió durante su intervención.

Funciones de Colchado

En otro momento de la entrevista, Whitman Ríos explicó que no existía ningún plan o estrategia, como se quiere dar a entender, para retirar al coronel de la PNP de su puesto.

Asimismo, detalló que Harvey Colchado, recibió dinero para realizar funciones en la Digimin, sin embargo, reiteró que el oficial no rendía cuentas desde julio pasado.

Harvey Colchado lidera el equipo especial de la Policía en respaldo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción. (Congreso)

“El señor Colchado ha recibido el dinero para que funcione su gestión. En julio, agosto y estaba reclamando lo de setiembre. Pero no rendía cuentas desde julio todavía”, declaró la noche del miércoles 14 a RPP Noticias.

Al ser consultado sobre el apoyo que brindaban al equipo especial que trabaja conjuntamente con el Ministerio Público, el exdirector general de Inteligencia del Mininter advirtió que la resolución para la conformación del grupo de trabajo presentaba una serie de errores.

“En su momento, el entonces ministro González emitió una resolución donde realiza el nombramiento del equipo especial, sin embargo, se trata de una resolución ministerial con errores”, sentenció, mientras aclaró, que de acuerdo a su experiencia, si se crea un nuevo grupo de trabajo lo mínimo que se deben marcar son sus funciones.

“Es importante decir tus funciones son estas y con estos recursos, eso no dice acá ”, sentenció mientras mostraba el documento durante sus declaraciones a RPP.

Coronel PNP Harvey Colchado continuará al frente de la División de Búsqueda de la Digimin.

Director de la Digimin

Por su lado, a través del noticiero de Latina, la noche del martes 13 de setiembre, el Director de la Digimin realizó una grave denuncia al asegurar que falsificaron su firma en el memorándum que remitieron para autorizar la salida de Harvey Colchado como jefe de la División de Búsqueda.

Durante la entrevista con el medio local, Luis Erasmo Sánchez Lira no reconoció la rúbrica en el escrito que circuló por diversos medios de comunicación.

“Yo no autoricé el retiro del coronel, eso es falso”, precisó en una breve entrevista con el medio local. Estas declaraciones generaron una serie de cuestionamientos y polémicas en el ámbito político.

Insistentemente, la autoridad de la Contrainteligencia del Mininter, descartó que haya suscrito algún tipo de oficio o documento donde se dispone el retiro inmediato de Colchado Huamaní.

“Esa no es mi firma. Han puesto una burda firma ahí”, sentenció durante su entrevista con Latina.

